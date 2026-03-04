Trump despre Iran: Nu mai au marină, forțe aeriene, radare. Critici pentru Marea Britanie și Spania

Președintele american Donald Trump a respins marți ideea că Israelul ar fi târât SUA într-un război cu regimul din Iran, insistând că, dacă e să spunem așa, contrariul ar putea fi adevărat și că simțea că Iranul va ataca primul, potrivit The Times of Israel.

Vorbind la o conferință de presă în Biroul Oval alături de cancelarul german Friedrich Merz, aflat în vizită la Washington, Trump a afirmat, de asemenea, că capacitățile militare ale Iranului au fost „distruse” și a speculat despre cine ar putea conduce țara în urma morții liderului suprem Ali Khamenei într-un atac israelian.

Întrebat de un reporter dacă Israelul și prim-ministrul Benjamin Netanyahu au forțat SUA să se alăture unui război împotriva Iranului, Trump a negat. „Nu, s-ar putea să-i fi forțat [noi pe ei]. Vedeți, purtam negocieri cu acești nebuni și, în opinia mea, ei [iranienii] urmau să atace primii”, a spus Trump.

Duminică, reprezentanții Pentagonului ar fi declarat Congresului că SUA nu dețin informații conform cărora Iranul plănuia un atac preventiv împotriva SUA. Luni, Rubio a sugerat că Washingtonul a atacat doar după ce a aflat că aliatul său, Israelul, urma să atace.

„Ei aveau de gând să atace. Dacă nu o făceam noi, ei urmau să atace primii. Aveam presentimente puternice în privința asta”, a declarat Trump despre Iran, marți.

„Așa că, dacă aș fi făcut ceva, aș fi putut forța mâna Israelului”, a adăugat el. „Dar Israelul era pregătit, și noi eram pregătiți.”

Un reportaj de marți al Canalului 12 spunea că Trump și Netanyahu au vorbit de aproximativ 15 ori în cele două luni dinaintea lansării atacurilor și că președintele SUA a dat undă verde operațiunii după ce a așteptat să vadă dacă negocierile nucleare de ultimă oră cu Iranul vor rămâne blocate.

Vorbind în a patra zi a campaniei americano-israeliane împotriva Iranului, Trump a afirmat că marina, forțele aeriene și apărarea antiaeriană a Republicii Islamice au fost „distruse”.

„Nu mai au marină. A fost distrusă. Nu mai au forțe aeriene. Au fost distruse. Nu mai au detecție aeriană. Și asta a fost distrusă. Radarul lor a fost distrus. Aproape totul a fost distrus. Așa că vom vedea cum ne descurcăm”, a spus Trump.

El a spus că SUA își va continua campania în Iran: „Atacul la scară largă începe acum”, a spus el. „Vor avea de suferit mult. Mai întâi trebuie să eliminăm armata”.

El a adăugat că SUA are o rezervă „nelimitată” de „muniție medie și superioară, pe care o folosim de fapt în acest război”.

Revenind la discuția despre „ziua de după” în Iran, Trump a spus că cel mai rău scenariu ar fi ca cineva să preia conducerea țării, fiind la fel de rău ca regimul actual.

„Cred că cel mai rău scenariu ar fi – noi facem asta, iar apoi cineva preia conducerea, fiind la fel de rău ca persoana anterioară... Asta s-ar putea întâmpla”, a spus Trump ca răspuns la o întrebare a unui reporter. „Am vrea să vedem pe cineva acolo care să aducă totul înapoi pentru oameni.”

„Majoritatea oamenilor pe care îi aveam în minte sunt morți”, a spus el. „Acum avem un alt grup. Este posibil să fie și ei morți, pe baza rapoartelor.”

Întrebat despre Reza Pahlavi, fiul fostului șah iranian exilat, Trump a spus că pare un tip de treabă, dar că cineva care locuiește în prezent în Iran ar fi probabil un candidat mai potrivit pentru a prelua conducerea țării.

Într-o postare pe contul său Truth Social, marți, Trump a declarat că este „prea târziu” pentru a purta discuții diplomatice cu Iranul.

„Vor să vorbească. Am spus «Prea târziu!»”, a scris el ca răspuns la un editorial din Washington Post care saluta decizia sa de a ataca Iranul.

Ambasadorul Iranului la Națiunile Unite din Geneva a pus la îndoială marți perspectiva negocierilor cu SUA: „Deocamdată, avem mari îndoieli cu privire la utilitatea negocierilor”, a declarat Ali Bahreini reporterilor.

Vorbind în Biroul Oval, Trump i-a avertizat, de asemenea, pe disidenții iranieni să nu iasă în stradă în timp ce bombardamentele sunt în desfășurare.

„Dacă veți ieși să protestați, nu o faceți încă”, a spus el.

Trump a spus că numărul morților în represiunea Iranului asupra protestatarilor din decembrie și ianuarie este „mult mai mare” decât 35.000, după ce a estimat numărul la 32.000 săptămâna trecută. El a spus că cei care au impus represiunea au folosit mitraliere pentru a-i ucide pe protestatari.

Președintele SUA a fost, de asemenea, întrebat de un reporter de ce nu existau planuri de evacuare a americanilor din Orientul Mijlociu.

„Păi, pentru că s-a întâmplat totul foarte repede”, a spus el.

Într-o măsură fără precedent, Departamentul de Stat al SUA a cerut luni tuturor americanilor să părăsească peste o duzină de țări din Orientul Mijlociu, chiar dacă guvernul SUA nu a oferit zboruri de evacuare. Departamentul de Stat îndeamnă americanii să ia zboruri comerciale în afara regiunii, chiar dacă o mare parte din spațiul aerian este închis.

Trump a mai spus marți că este posibil ca prețurile petrolului să crească pentru „o perioadă scurtă de timp”, dar că vor scădea din nou, „mai mici decât înainte”, după încheierea războiului.

În timp ce l-a lăudat pe Merz în timpul întâlnirii lor, Trump a avut cuvinte dure marți la adresa aliaților europeni, Marea Britanie și Spania. „Nu avem de-a face cu Winston Churchill”, a spus Trump despre prim-ministrul britanic Keir Starmer, care inițial a refuzat să permită forțelor americane să folosească bazele britanice, înainte de a ceda.

Președintele SUA și-a reluat, de asemenea, plângerile cu privire la acordul Regatului Unit de a ceda suveranitatea Insulelor Chagos către Mauritius, în ciuda faptului că administrația sa a susținut anterior această mișcare. Arhipelagul îndepărtat din Oceanul Indian găzduiește o bază navală și de bombardiere americană de importanță strategică.

„Regatul Unit a fost foarte, foarte necooperant cu acea insulă stupidă pe care o au”, a spus Trump.

De asemenea, el a criticat britanicii pentru morile lor de vânt și politicile lor de imigrare și a spus că trebuie să deschidă forajele în Marea Nordului.

Trump a amenințat, de asemenea, că va întrerupe comerțul cu Spania, al cărei guvern de stânga a refuzat să permită avioanelor americane să folosească bazele sale pentru a ataca Iranul și s-a opus strângerii de fonduri pentru apărare în cadrul NATO.

„Spania a fost groaznică”, a spus Trump, adăugând: „Am putea folosi baza lor dacă am dori. Am putea pur și simplu să zburăm și să o folosim.”