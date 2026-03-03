International

Donald Trump îl critică pe Keir Starmer: Nu avem de-a face cu Winston Churchill

Donald Trump și Keir Starmer. Sursă foto: X.com


Tensiunile dintre Washington și Londra s-au amplificat după ce președintele SUA, Donald Trump, l-a vizat direct pe premierul britanic Keir Starmer, acuzându-l de lipsă de implicare în primele lovituri americano-israeliene asupra Iranului. Declarațiile au fost făcute în contextul vizitei cancelarului german Friedrich Merz la Casa Albă și marchează un nou episod tensionat în relația transatlantică.

Liderul american și-a exprimat nemulțumirea față de poziția Regatului Unit, sugerând că Marea Britanie nu a avut aceeași atitudine ca alte state aliate în actualul context de securitate. Trump a mers până la a afirma că premierul britanic „nu este un Winston Churchill”, făcând o comparație simbolică cu fostul lider britanic din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Donald Trump declarase anterior că este „trist să vezi” că relaţia dintre SUA şi Marea Britanie „nu mai este ce a fost” în trecut. Nemulțumirea sa s-a concentrat în special asupra deciziei Londrei de a nu participa la primele atacuri asupra Iranului.

„Nu va conta, dar (Starmer) ar fi trebuit să ajute... ar fi trebuit să o facă. Adică, Franţa a fost grozavă. Toate (ţările) au fost grozave. Marea Britanie a fost foarte diferită de celelalte” ţări, a declarat Donald Trump.

Declarațiile au sugerat că administrația americană aștepta un sprijin mai ferm din partea Londrei în contextul operațiunilor militare desfășurate în Orientul Mijlociu.

Donald Trump și Keir Starmer. Sursă foto: X.com

Disputa privind Insulele Chagos

Un alt punct sensibil atins de Trump a fost acordul prin care Insulele Chagos au fost cedate de Marea Britanie către Mauritius, cu excepţia suveranităţii bazei comune americano-britanice din zonă. Președintele american a criticat în termeni duri acest aranjament.

„Insula despre care aţi citit, contractul de închiriere, din orice motiv, el a încheiat un contract de închiriere a insulei, cineva a venit şi i-a luat-o. Şi ne-a luat trei, patru zile să stabilim unde putem ateriza, ar fi fost mult mai convenabil să aterizăm acolo decât să zburăm multe ore în plus. Aşadar, suntem foarte surprinşi. Nu avem de-a face cu Winston Churchill”, a spus Trump despre prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Insulele Chagos, cunoscute oficial drept Teritoriul Britanic din Oceanul Indian, sunt administrate de Marea Britanie încă din secolul al XIX-lea. Deși Trump își exprimase anterior susținerea pentru acordul privind cedarea lor, în ultima perioadă l-a îndemnat pe Starmer să renunțe la înțelegerea prin care Londra ar transfera suveranitatea către Mauritius și ar plăti anual aproximativ 101 milioane de lire sterline pentru a închiria baza militară comună de pe cea mai mare insulă.

Keir Starmer nu susține schimbarea regimului din Iran

Premierul Keir Starmer a explicat luni că Marea Britanie nu a participat la atacul lansat de SUA și Israel asupra Iranului, argumentând că orice acțiune militară trebuie să fie fundamentată pe un „plan viabil şi bine gândit” și că nu susține „schimbarea regimului (care vine) din cer”. De asemenea, în calitate de avocat, Starmer a sugerat că are rezerve privind compatibilitatea atacului cu dreptul internațional.

Ulterior, însă, Londra a permis Statelor Unite să utilizeze baze britanice pentru a desfășura ceea ce premierul a descris drept atacuri „limitate” și „defensive”, menite să reducă capacitățile Teheranului, după ce Iranul a vizat aliați ai SUA din regiune cu drone și rachete.

Situația s-a complicat și mai mult după ce o bază britanică din Cipru a fost lovită de o dronă, despre care oficialii ciprioți cred că ar fi fost lansată de gruparea Hezbollah, susținută de Iran.

În urma declarațiilor critice ale lui Donald Trump, Downing Street a ales să nu ofere un răspuns oficial imediat, potrivit BBC. Surse din apropierea guvernului britanic au reiterat poziția exprimată de Starmer în Parlament, subliniind că premierul acționează în interesul național al Marii Britanii și ține cont de opinia publică.

