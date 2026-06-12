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Premieră la ABC: JD Vance, față în față cu toate cele șase prezentatoare ale „The View”

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Premieră la ABC: JD Vance, față în față cu toate cele șase prezentatoare ale „The View”JD Vance / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

JD Vance va apărea săptămâna viitoare în emisiunea „The View”, în prima sa vizită la emisiunea ABC News, pentru a discuta despre noua sa carte, „Communion: Finding My Way Back to Faith” (Comuniunea: Cum mi-am găsit drumul înapoi spre credință), și despre obiectivele administrației Trump, potrivit Fox News.

Toate cele șase prezentatoare „The View”, prezente în studio cu Vance

Vicepreședintele JD Vance va apărea, pe 16 iunie, la ABC News, fiind al treilea vicepreședinte în exercițiu care merge la emisiunea „The View”.

Toate cele șase coprezentatoare - Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin, Sara Haines, Alyssa Farah Griffin și Ana Navarro - sunt așteptate să fie în studio pentru acest interviu rar cu Republicanul.

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Emisiunea îi evită pe conservatori

„The View” a avut un total de 341 de invitați în 2025, dar doar doi dintre ei au fost conservatori, în timp ce 128 au fost de stânga, potrivit unui studiu realizat de NewsBusters, din cadrul Centrului de Cercetare Media.

Vance va discuta despre noua sa carte, „Communion: Finding My Way Back to Faith”, împreună cu subiecte la zi și obiectivele sale pentru administrația Trump.

JD Vance carte

JD Vance carte

Vance merge la una dintre cele mai anti-Trump emisiuni

„The View” este cunoscut pentru poziția sa radicală anti-Trump de ani de zile, criticându-l frecvent pe președinte și pe membrii administrației sale.

În martie, Sunny Hostin și Joy Behar au atacat-o pe a doua doamnă a SUA, Usha Vance, deoarece au sugerat că este „dependentă” de putere și că valorile lor ar trebui să se alinieze deoarece țara se află într-o „criză existențială”.

JD și Usha Vance

Sursă foto: X.com

Sunny Hostin a susținut că valorile Ushei Vance și ale vicepreședintelui nu se aliniază, citându-l pe JD Vance spunând la un moment dat că speră că Usha, care este hindusă, va ajunge să creadă în evanghelia creștină.

În același episod, Joy Behar a făcut referire la criticile anterioare ale vicepreședintelui la adresa președintelui Donald Trump și a spus că JD Vance îl „sărută” acum pe Trump „în fiecare zi”.

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