Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că obligațiile stabilite în cadrul controlului judiciar îi creează dificultăți în exercitarea mandatului, inclusiv în relația cu administrația Sectorului 6, potrivit Mediafax.

Edilul a declarat marți, la ieșirea din instanță, că nu poate comunica în prezent cu primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, întrucât acesta nu ar fi fost încă audiat în dosarul instrumentat de DNA.

Ciucu a explicat că pe lista persoanelor cu care nu are voie să ia legătura se află atât un angajat din zona de urbanism, cât și reprezentanți ai administrației Sectorului 6. În cazul lui Paul Moldovan, restricția este considerată de edil drept o situație neobișnuită, având în vedere necesitatea colaborării dintre Primăria Capitalei și administrațiile sectoarelor.

Paul Moldovan conduce interimar Primăria Sectorului 6 după alegerea lui Ciprian Ciucu în funcția de primar general. Pe site-ul oficial al instituției, Moldovan este prezentat în continuare drept primar interimar. Limitarea comunicării poate avea efecte asupra activității administrative, în condițiile în care cele două niveluri ale administrației locale trebuie să coopereze pentru proiecte și decizii care vizează Bucureștiul.

Ciprian Ciucu a anunțat că va contesta măsura controlului judiciar ori de câte ori va avea posibilitatea, afirmând că se consideră nevinovat. El susține că unele dintre obligațiile stabilite de procurori îi afectează inclusiv activitatea externă.

Primarul general a invocat responsabilitățile pe care le are în cadrul Comitetului Regiunilor și necesitatea de a participa la reuniuni desfășurate la Bruxelles. În opinia sa, restricțiile privind deplasările în afara țării îi îngreunează îndeplinirea atribuțiilor oficiale.

DNA a dispus, la 18 iunie, măsura controlului judiciar în cazul lui Ciprian Ciucu, într-o anchetă în care acesta este cercetat pentru luare de mită. Faptele investigate ar fi avut loc în perioada în care Ciucu era primar al Sectorului 6. Printre obligațiile stabilite se numără prezentarea în fața organelor judiciare atunci când este convocat și respectarea limitelor teritoriale impuse, fără posibilitatea de a le depăși fără aprobarea prealabilă a autorității judiciare.

DNA susțin că, în noiembrie 2025, doi oameni de afaceri i-ar fi oferit lui Ciucu servicii de publicitate și consultanță electorală. Procurorii le leagă de demersurile privind obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar și consideră că aceste foloase ar fi fost primite în legătură cu atribuțiile sale de serviciu.

Ciprian Ciucu respinge acuzațiile formulate de procurori.