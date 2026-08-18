Curtea Constituțională (CCR) a fixat, în sfârșit, un termen pentru primele dosare prin care se contestă legea pensiilor din 2023. Pe 22 octombrie, judecătorii vor analiza dacă anumite articole din Legea 360/2023 încalcă Constituția — o veste pe care mii de pensionari o așteaptă de aproape doi ani, de când au dat în judecată Casa de Pensii.

Nu e o dată aleasă la întâmplare. E rezultatul unui val de procese care s-a tot umflat, lună de lună, fără ca instanțele să aibă vreun răspuns oficial la care să se raporteze. Acum, în sfârșit, există un prim pas concret.

Lista nemulțumirilor e lungă, dar câteva puncte revin constant. Termenul de doar 45 de zile pentru a contesta o pensie recalculată, cel de 6 luni pentru depunerea adeverințelor la „mica recalculare" — ambele considerate, de mulți, prea strânse pentru o birocrație care oricum nu funcționează rapid. Se adaugă și nemulțumiri legate chiar de formula folosită la calculul pensiei, mai ales pentru cei care au lucrat în grupe speciale de muncă sau au dizabilități.

Pe 22 octombrie, primele două dosare ajunse la CCR vizează, punctual, articolele 83, 84, 85, 88, 127 și 144 din lege. Printre ele se numără chiar prevederea care stabilește valoarea punctului de referință — practic inima calculului oricărei pensii — și cea care reglementează formula de recalculare intrată în vigoare din 2024.

Dacă unul dintre aceste articole e declarat neconstituțional, el nu se mai poate aplica. Ceea ce, teoretic, ar putea răsturna felul în care se calculează pensiile pentru sute de mii de oameni.

Cifrele spun mai mult decât orice explicație. Aproape 4.800 de dosare au ajuns deja la CCR, cu peste 5.500 de reclamanți în spate. Și numărul crește constant — de la puțin peste 2.000 în ianuarie, la aproape dublu în doar câteva luni.

Nu e nici pe departe o distribuție egală pe hartă. Cele mai multe contestații vin din județe cu tradiție industrială sau minieră — Brașov, Argeș, Maramureș, Bihor, Vâlcea — acolo unde mulți oameni simt că noua formulă le-a tăiat din drepturi câștigate cu ani grei de muncă în condiții speciale.

Un detaliu important, ca să nu se creeze așteptări nerealiste: termenul din octombrie nu înseamnă automat și o decizie. La primul termen, CCR analizează dosarul propriu-zis — pronunțarea poate veni mult mai târziu, uneori la luni distanță.

Pentru cei aproape 4.800 de pensionari cu procese deschise, e totuși primul semnal palpabil că lucrurile se mișcă, după doi ani în care singurul răspuns a fost tăcerea.