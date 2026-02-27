Guvernul a modificat, înainte de intrarea în vigoare, legea pensiilor magistraților

Guvernul României a operat o modificare în legea pensiilor magistraților cu doar câteva zile înainte ca aceasta să intre în vigoare, relatează stiripesurse.ro. Mai exact, Executivul a scos din text prevederea care stabilea că toate dispozițiile se aplică de la 1 ianuarie 2026.

Formularea inițială ridica problema aplicării retroactive a legii, în condițiile în care actul normativ a fost validat de Curtea Constituțională a României la finalul lunii februarie. Eliminarea acestui detaliu înlătură riscul unor interpretări privind producerea de efecte juridice anterior confirmării constituționalității.

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri dimineață, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a promulgat legea privind pensiile magistraților, după publicarea în Monitorul Oficial a motivării Curții Constituționale.

„Am promulgat în această dimineaţă legea privind pensiile magistraţilor, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale”, a transmis șeful statului.

El a precizat că „recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră”. În același mesaj, președintele a adăugat: „Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate. Îi asigur pe magistraţi că munca lor este respectată, iar importanţa lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”.

Nicușor Dan a mai anunțat că va susține măsurile legislative și administrative solicitate de corpul profesional pentru îmbunătățirea condițiilor în care magistrații își desfășoară activitatea.

După publicarea motivării CCR, președintele avea la dispoziție un termen de 10 zile pentru promulgare.

Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei prin care a respins sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție și a stabilit că legea este constituțională. Documentul are 38 de pagini.

În motivare, Curtea arată că „nici Constituţia şi nici vreun instrument juridic internaţional nu prevăd cuantumul pensiei de care trebuie să beneficieze diferite categorii de persoane. Acesta se stabileşte prin legislaţia naţională”. Judecătorii constituționali precizează că legiuitorul poate stabili atât o limită minimă, cât și un plafon maxim al pensiei. CCR mai subliniază că „dreptul la respectarea bunurilor nu poate fi înţeles în sensul că îndreptăţeşte o persoană la o pensie într-un anumit cuantum” și că pensia reprezintă un bun doar în măsura în care a devenit exigibilă. În aceste condiții, Curtea a constatat că nu sunt încălcate prevederile articolului 44 din Constituție privind dreptul de proprietate privată.

Instanța face referire și la Decizia nr. 467 din 2 august 2023, paragraful 157, arătând că înlocuirea actualizării pensiei de serviciu în raport cu indemnizația de încadrare brută lunară a magistraților în activitate cu actualizarea în funcție de indicele de inflație poate afecta previzibilitatea statutului juridic al persoanelor deja aflate în sistem la momentul intrării în vigoare a legii.

Curtea precizează că legiuitorul trebuie să distingă între magistrații aflați deja în funcție și cei care vor intra ulterior în sistem. În cazul celor din urmă, marja de apreciere este mai largă, deoarece aceștia pot anticipa de la început condițiile carierei și drepturile aferente.

La decizie au fost formulate opinii concurente de către judecătorii Mihaela Ciochină, Asztalos Csaba-Ferenc și Mihai Busuioc, precum și opinii separate de către Gheorghe Stan și Cristian Deliorga.

Înainte de promulgare, Curțile de Apel i-au cerut președintelui să trimită legea în Parlament pentru reexaminare. Magistrații au susținut că actul normativ ar institui regimuri diferite de pensionare și ar putea conduce la situații în care, într-un interval de aproximativ 3 ani, pensia unui judecător de judecătorie pensionat în baza vechii legi să fie aproape egală cu cea a unui judecător de la Înalta Curte pensionat potrivit noii reglementări.

Uniunea Națională a Judecătorilor din România a formulat, la rândul său, o solicitare de retrimitere a legii spre reexaminare. Reprezentanții organizației au arătat că reexaminarea este „esenţială” pentru garantarea dreptului cetăţenilor la o justiţie independentă şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

UNJR l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l de „mentalitate stalinistă” în raporturile dintre puterea executivă și cea judecătorească.