Legea privind pensiile magistraților, promulgată de Nicușor Dan: Este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră

Legea privind pensiile magistraților, promulgată de Nicușor Dan: Este un gest de echitate, așteptat de societatea noastrăNicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Legea care modifică regimul pensiilor magistraților a fost promulgată vineri dimineață de președintele Nicușor Dan, după ce decizia Curții Constituționale a fost publicată în Monitorul Oficial. Șeful statului a anunțat oficial semnarea actului normativ printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Legea privind pensiile magistraților, promulgată de Nicușor Dan

În postarea sa, președintele a subliniat că schimbarea formulei de calcul răspunde unei așteptări publice mai vechi.

„Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate”, a scris Nicușor Dan.

Totodată, acesta a transmis un mesaj către magistrați, subliniind importanța rolului lor în sistemul instituțional.

„Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea”, a adăugat el.

CCR

CCR. Sursa foto: INQUAM/Octav Ganea

Decizia Curții Constituționale și noul plafon

Hotărârea Curții Constituționale referitoare la această lege a fost făcută publică joi, mai întâi pe site-ul instituției și ulterior în Monitorul Oficial, deschizând astfel calea pentru promulgare.

Potrivit deciziei adoptate pe 18 februarie, cu șase voturi pentru și trei împotrivă, pensia unui fost magistrat nu va putea depăși 70% din ultimul salariu net încasat. Sesizarea de neconstituționalitate fusese formulată în luna decembrie a anului trecut de Curtea Supremă, condusă de judecătoarea Lia Savonea.

Ce modificări aduce legea privind pensiile magistraților

Noua formulă propusă pentru pensiile magistraților aduce oschimbare importantă. Dacă până acum pensia de serviciu reprezenta 80% din ultimul salariu brut, noul mecanism stabilește un plafon de 70% din ultima indemnizație netă încasată în activitate. Practic, se trece de la un procent mai mare aplicat unui venit brut la un procent mai mic aplicat unui venit net, ceea ce modifică semnificativ modul de calcul și nivelul efectiv al pensiei.

Concret, cuantumul pensiei de serviciu va fi stabilit la 55% din baza de calcul, care este definită ca media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni de activitate. Totuși, chiar și în această formulă, se introduce o limită clară: pensia nu poate depăși 70% din ultima indemnizație netă avută în funcție.

În ceea ce privește vârsta de pensionare, magistrații își păstrează posibilitatea de a se retrage anticipat, cu condiția să aibă o vechime de cel puțin 35 de ani. Totuși, dacă nu au împlinit 65 de ani, se va aplica o penalizare anuală de 2% pentru fiecare an rămas până la atingerea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

