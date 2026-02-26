Ilie Bolojan: Legea pensiilor magistraților va fi promulgată în zilele următoare. Vom anunța îndeplinirea 100% a jalonului

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Bruxelles, că legea privind reforma pensiilor magistraților va fi promulgată în zilele următoare, iar România va putea anunța oficial Comisia Europeană că a îndeplinit integral jalonul asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Șeful Guvernului a precizat că, după transmiterea documentelor necesare, Executivul așteaptă un răspuns până la jumătatea lunii martie și speră într-o decizie favorabilă privind deblocarea fondurilor.

„În zilele următoare, va fi promulgată legea privind reforma pensiilor magistraților, când vom comunica Comisiei Europene practic îndeplinirea sută la sută a jalonului. Am explicat situația și, ca atare, Comisia a apreciat eforturile mari făcute pentru a corecta această nedreptate, pentru a pune în practică acest angajament și am încredere că, după ce vom comunica toate documentele, vom primi un răspuns până la jumătatea lunii martie, care sper să fie favorabil”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că România risca să piardă o parte din fondurile aferente jalonului 215 din PNRR, în cazul în care reforma pensiilor speciale ale magistraților nu era considerată conformă.

„Speranța mea e că vom recupera cea mai mare parte din această sumă”, a afirmat șeful Executivului.

Ilie Bolojan a precizat că a avut discuții cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu echipa tehnică a instituției, exprimându-și încrederea că va fi identificată „cea mai bună soluție posibilă” pentru România.

„Din discuția cu președinta și cu echipa sa tehnică sunt un optimist. Cred că acest efort mare făcut pentru a corecta lucrurile este de natură să ne facă să sperăm că și Comisia Europeană va căuta să adopte cea mai bună soluție pe care o poate pune în practică pentru România. Am încredere că CE va adopta cea mai bună soluție posibilă”, a mai declarat premierul.

În aceeași zi, Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei prin care a respins sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție și a stabilit că legea privind reforma pensiilor magistraților este constituțională.

Publicarea motivării în Monitorul Oficial deschide calea pentru promulgarea actului normativ.

Potrivit procedurii constituționale, președintele Nicușor Dan are la dispoziție un termen de cel mult 10 zile pentru a promulga legea.

Reforma pensiilor magistraților reprezintă unul dintre jaloanele sensibile din PNRR, iar validarea acesteia este esențială pentru deblocarea integrală a fondurilor europene aferente tranșei vizate.