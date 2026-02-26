Legea pensiilor magistraților merge la promulgare. Decizia CCR a fost publicată în Monitorul Oficial

Decizia Curții Constituţionale a României (CCR) privind constituționalitatea legii care prevede reforma pensiilor magistraților a fost publicat joi în Monitorul Oficial. Pe 18 februarie, CCR a respins sesizarea Instanței Supreme privind noul proiect al Guvernului Ilie Bolojan, stabilind că legea este constituţională. Decizia a fost luată după cinci amânări.

Proiectul Guvernului prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. Legea a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii, care susţinea că pensiile ar trebui aproape egale cu ultimul salariu încasat. Premierul Ilie Bolojan a menţionat însă că pensia nu va depăşi 70% din salariul net.

Legea urmează să ajungă pe masa preşedintelui Nicuşor Dan pentru promulgare. Şeful statului a transmis că decizia CCR reprezintă un gest de echitate aşteptat de societate.

"Salut decizia Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor magistraţilor. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră. Asigur toţi magistraţii că munca lor este respectată, iar importanţa lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută", a scris Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Bruxelles că legea va fi promulgată în zilele următoare, moment în care Guvernul va comunica Comisiei Europene îndeplinirea integrală a jalonului 215 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

"În zilele următoare, va fi promulgată legea privind reforma pensiilor magistraţilor, şi vom comunica Comisiei practic îndeplinirea sută la sută a jalonului. Speranţa mea e că vom recupera cea mai mare parte din această sumă, sunt un optimist", a afirmat Bolojan.

Premierul a explicat că, dacă un jalon este îndeplinit integral, România primeşte întreaga sumă din PNRR. Dacă este îndeplinit parţial, suma se ajustează proporţional.

"Speranţa mea este că România va putea recupera toată suma pe care risca să o piardă din cauza întârzierii reformei şi a depăşirii termenului de 28 noiembrie 2025. Această sumă este importantă pentru finalizarea unor proiecte precum spitale sau alte investiţii pentru comunităţi", a adăugat premierul.

Bolojan a mai spus că, în discuţiile cu preşedinta Comisiei Europene şi echipa tehnică, există motive să se aştepte ca CE să adopte cea mai bună soluţie pentru România.

„Din discuţia cu preşedinta şi echipa sa tehnică sunt optimist. Cred că efortul nostru de a corecta lucrurile va determina Comisia Europeană să adopte cea mai bună soluţie pentru România", a mai spus premierul.

Curtea Constituţională a publicat joi motivarea deciziei, prin care a respins sesizarea ÎCCJ şi a confirmat constituţionalitatea legii Guvernului. Aceasta permite Guvernului să înainteze legea spre promulgare, în conformitate cu termenele prevăzute.