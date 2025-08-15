Justitie Proiectul de lege pentru pensiile magistraților: Vârsta standard și plafon de 70% din ultimul venit







Ministerul Muncii a publicat proiectul de lege privind modificarea prevederilor legale referitoare la pensiile speciale, propunând reguli noi pentru pensionarea magistraţilor și personalului vizat. Documentul a fost pus în dezbatere publică și urmează să fie analizat și discutat înainte de adoptare.

Proiectul prevede ca pensionarea personalului vizat să se facă la vârsta standard din sistemul public de pensii și impune o vechime minimă în muncă de cel puţin 35 de ani. De asemenea, cuantumul pensiei este stabilit la 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor pentru care au fost reţinute contribuţii de asigurare socială în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării. În plus, cuantumul net al pensiei de serviciu va fi limitat la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Proiectul introduce o nouă eşalonare a vechimilor asimilate care intră în calculul perioadei utile pentru pensia de serviciu până în anul 2029. De asemenea, se propune o creștere graduală a vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an și 6 luni până în 2036. Pensionarea anticipată este posibilă la împlinirea vechimii de 35 de ani, aplicându-se o penalizare anuală de 2% până la atingerea vârstei standard de pensionare.

Proiectul limitează acordarea bonificaţiei de 1% și a actualizării pensiei doar pentru persoanele cu decizii de pensionare sau care îndeplinesc condiţiile de pensionare. Vechimea dobândită după intrarea în vigoare a legii nu va fi luată în calcul pentru bonificaţia de 1%.

Documentul introduce norme tranzitorii privind menţinerea deciziilor de pensionare și acordarea drepturilor conform legislaţiei anterioare până la 1 octombrie 2025, data intrării în vigoare a legii. De asemenea, se propune armonizarea dispoziţiilor similare din Legea nr. 567/2004 și Legea nr. 361/2023 cu Legea nr. 303/2022.

Judecătorii Curţii Constituţionale sunt excluşi de la aceste reglementări. Statutul lor, inclusiv pensiile, este reglementat prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcţionarea CCR. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că includerea lor în Legea nr. 303/2022 ar fi creat un paralelism legislativ și ar fi încălcat principiul legalităţii și securităţii juridice prevăzut de Constituţie.

Potrivit legii, judecătorii Curţii Constituţionale cu vechime de cel puţin 25 de ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu egală cu 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară și sporuri. P

entru fiecare an care depăşeşte vechimea minimă, se adaugă câte 1% din baza de calcul, fără a depăşi limita maximă. Pensia se actualizează conform indemnizaţiei de încadrare și sporurilor și poate fi recalculată la cerere prin adăugarea vechimii dobândite după data stabilirii iniţiale.

Proiectul poate fi consultat AICI