Activistului Anatol Mătăsaru i-a fost restituită maşina. Calvarul însă nu s-a terminat

Republica Moldova. La zece zile de la reţinere, poliţia din Hânceşti i-a restituit activistului Anatol Mătăsaru automobilul. Motivul pentru care i-a fost reţinut autombilul a fost efectuarea unei expertize pentru că trecut cu el pe strada din Sărata Galbenă, unde locuiesc părinţii magistratei Ana Cucerescu.

Expertiza a fost efectuată joi, 16 aprilie, pe parcursul a câteva ore, dar nu fost găsit nimic suspect. Activistul susţine că aşa şi nu a înţeles care a fost scopul expertizei şi ce au crezut poliţiştii că vor descoperi acolo.

„Cred că au vrut să-mi facă necazuri. Pentru mine automobilul nu reprezintă un lux, dar o necesitate pentru activitatea cotidiană. Am grijă de soacra în vârstă, de fratele cu dizabilităţi, au fost sărbătorile de Paşti. Recunosc că mi-au creat disconfort”, a declarat activistul pentru EvZ.

Amintim că Anatol Mătăsaru a fost reţinut pe data de 5 aprilie, la 15 minute după ce a trecut pe o stradă din Sărata Galbenă, unde locuiesc părinţii magistratei Cucerescu de la Judecătoria Chişinău.

Deşi i-au eliberat automobilul, Anatol Mătăsaru rămâne cu statutul de învinuit pentru că ar fi persecutat-o pe magistrată. Procurorii i-au menţinut interdicţia de a nu părăsi Republica Moldova pe un termen de 60 de zile.

Totodată, poliţiştii nu i-au restituit încă telefonul pe motv că s-ar afla la expertiză. Oamenii legii din Hânceşti susţin că ar fi descoperit un dispozitiv de urmărire în automobilul magistratei Cucerescu şi consideră că acesta ar fi fost instalat de Mătăsaru.

„Nu l-am pus eu şi nu vor găsi nicio aplicaţie în telefonul meu. Îşi vor băga nasul doar în corespondenţa personală. Şi voi depune plângeri dacă vor ieşi la suprafaţă lucruri confidenţiale. Iar dacă vor încerca să instaleze vre-o aplicaţie pentru ca dosarul să ai aibă continuitate, atunci voi apela la experţi străini şi falsul va fi scos la suprafaţă”, a precizat activistul.

Soţia activistului, jurnalista de investigaţie Julieta Saviţchi, care mai este şi corespondentul EvZ pentru Republica Moldova, insistă asupra faptului că este vorba de o anchetă jurnalistică şi anume de verificarea integrităţii magistratei Cucerescu.

„Mi-au trezit anumite dubii faptul că apartamentul şi automobilul sunt înregistrate pe numele părinţilor, iar în plus mai primeşte de la ei în fiecare an donaţii generase. Chiar mi-a fost interesant să aflu provenienţa resurselor financiare ale familiei Cucerescu: au vre-o fermă sau vre-un puţ cu petrol.

Faptul că a condamnat-o pe Evghenia Guţul este meserie. Dacă erau probe, înseamnă că trebuia să o condamne. Nu putem să facem eroi din toţi cei care îşi fac bine treaba, fiind remuneraţi de la buget”, a declarat jurnalista.

Aceasta consideră că dosarul respectiv ar pute deveni un precedent periculos, în special pentru jurnalismul de investigaţie: "Închipuiţi-vă că de fiecare dată când vom încerca să verificăm averea unui funcţionar înprivinţa căruia există dubii de corupţie, va chema poliţia ca să ne acuze că îl persecutăm".

Totodată, Julieta Saviţchi susţine că are mari dubii cum a fost stabilită starea de anxietate a magistratei Cucerescu.

„Este vorba de articolul 169 prim, un articol nou, care a intrat în vigoare în luna februarie a anului curent. Iar Anatol este primul învinuit în baza acestui articol. Norma penală sună în felul următor: „Persecutarea în mod sistematic a unei persoane căreia i s-a cauzat o stare de anxietate”.

Dicţionarul explicativ al limbii române ne oferă următoarea explicaţie a verbului a persecuta: „A urmări pe cineva cu perseverență în toate acțiunile sale cu scopul de a-i cauza un rău; (cu sens atenuat) a provoca necazuri, neajunsuri”.

Deci, poliţiştii trebuie să demonstreze că urmărim de mai mult timp scopul personal de a-i provoca Anei Cucerscu necazuri. Dar orice funcţionar public trebuie să fie conştient că mai devreme sau mai târziu va avea necazuri dacă nu va face ceva corect. Există controlul public. Cel care este corect nu are de ce să-i fie frică.

Şi mai multe semne de întrebare ridică faptul cum poliţiştii din Hânceşti au stabilit în minute numărate starea de anxietate a magistratei.

Potrivit dicţionarelor medicale, anxietatea reprezintă o stare emoţională pronunţată, manifestată prin neliniste, şi se poate asocia cu palpitaţii, transpiraţie, nervozitate, greaţă, diaree, febră musculară etc. Tratamentul eficient include psihoterapie (cognitiv-comportamentală) și, la nevoie, medicație (anxiolitice, antidepresive).

Deci, a constatat oficial vre-un medic starea de anxietate a magistratei? Dacă da, atunci aceasta urmează să renunţe imediat la activitatea de judecător şi să urmeze tratamentul. Dacă nu, atunci fie că magistrata a depus denunţ fals, fie că poliţşiştii din Hânceşti au făcut exces de zel, urmărind anumite interese”, a declarat jurnalista.