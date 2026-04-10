Julieta Savițchi spune că magistrata Ana Cucerescu a fost folosită ca pion, iar comanda arestării lui Anatol Mătăsaru ar fi venit de mai sus

Jurnalista Julieta Savițchi a publicat pe Facebook un mesaj în care răspunde potrivit cărora ar fi urmărit-o pe magistrata Ana Cucerescu, care, alături de alți magistrați, îl judecă pe oligarhul Vladimir Plahotniuc în dosarul fraudei bancare. În postare, aceasta susține că investigația jurnalistică la care a participat și soțul său, Anatol Mătăsaru, vizează exclusiv verificarea integrității magistratei. Totodată, jurnalista lansează acuzații privind posibile influențe din culise și anunță că va reveni cu informații.

În prima parte a mesajului, jurnalista respinge ferm acuzațiile potrivit cărora ar fi urmărit-o pe magistrata implicată în dosarul soțului ei. Ea explică faptul că interesul său nu ține de viața personală a acesteia, ci de aspecte ce țin de integritate profesională. Totodată, subliniază că documentarea pe care o realizează are un scop clar și va fi făcută publică la momentul oportun.

„Deci, ca să potolesc niţel spiritele celor care latră că am urmărit-o pe Ana Cucerescu pentru că face parte din completul lui Plahotniuc, vă spun că nu am nevoie s-o urmăresc. Nu mă interesează dacă are şi cine sunt amanţii ei, ce fel de votkă sau vin preferă, , nu mă intersează nici dacă ar umbla pe la vrăjitoare. Tot ce mă interesează este integritatea doamnei, asta verific şi aveam de gând să public, şi aşa voi face, după sentinţa lui Plahotbiuc”, a scris jurnalista în debutul postării.

În continuarea postării, Julieta Savițchi face referire dispozitivul de urmărire care ar fi fost montat, de fapt, pe mașina soțului său. Ea își exprimă nedumerirea față de rapiditatea cu care autoritățile ar fi acționat în acest caz, indicând o posibilă coordonare între mai multe instituții.

„Despre dispozitivul de urmărire, cred că mai degrabă a fost pus la maşina lui Anatol. Altfel nu-mi pot explica cum în doar 15 minute a fost depusă plângerea, reşinut omul, coordonat cu procurorii şi pornit dosar penal.”

În ultima parte a mesajului, jurnalista avansează ipoteza că întreaga situație ar fi fost influențată din umbră de persoane cu legături în zona puterii. Ea susține că anumite dezvăluiri anterioare ar fi deranjat și că acest lucru ar fi generat reacții împotriva sa. Postarea se încheie cu un mesaj cu tentă personală, marcat de contextul religios al perioadei.

„Din informaţiile pe care le am, magistrata ar fi fost folosită ca un pion în acest caz, iar comanda vine de mai sus. Şi ar fi din partea unui fost funcţionar, acum rămas doar apropiat guvernării, după seria de articole prin care am deconspirat schemele mafiei din insolvenţă. Iar acest funcţionar îi "krâşuieşte".

E vinerea mare, nu mai tic nimic, revenim după Paşti, Vă doresc sărbători luminate şi vă mulţumesc din suflet pentru susţinere. Sărbători fericicite şi pentru executorii prostălani, să se bucure de mese îmbelşugate împreună cu cei dragi, iar când vor savura din bucatwele sfinţite., să le se lumineţe un pic creierul. Voiei bună şi multă-multă pace tuturor! Iar”