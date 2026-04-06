Poliţia încearcă să justifice reţinerea lui Anatol Mătăsaru. Ce spune principalul martor

Republica Moldova. Poliţia a venit cu o reacţie la numeroasele critici primite în urma reţinerii de duminică a activistului Anatol Mătăsaru, acuzându-l că ar urmărit-o pe magistrata Ana Cucerescu după ce aceasta a ieşit din Chişinău.

Pe de altă parte, jurnalistul Ion Berlinschi, care a mers împreună cu activistul în satul de baştină al magistratei, susţine contrariul.

Precizăm că Anatol Mătăsaru este co-fondator al organizaţiei neguvernamentale „Pentru dreptate şi echitate socială”, care editează portalul crime-moldova.com, şi a fost duminică la Sărata Galbenă pentru a verifica informaii privind integritatea judecătoarei Ana Cucerescu.

Amintim că Anatol Mătăsaru este un activist civic cunoscut în Republica Moldova. De-a lungul mai multor ani s-a manifestat prinproteste inedite faţă de corupţia din organele de drept. A fost reţinut şi torturat în urma răscoalei anti-comuniste din aprilie 2009. A fost un critic vehement şi s-a implicat activ la desfăşurarea unor anchete jurnalistice în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc, precum şi a socialiştilor conduşi de Igor Dodon.

Poliţia din Hânceşti a emis un comunicat în care susţine că Anatol Mătăsaru ar fi persecutat-o de mai mult timp pe Ana Cucerescu, afectându-i activitatea profesională”.

„Poliţia a stabilit că ieri, 5 aprilie, în jurul orei 08:00, la ieșirea din Chișinău, la scurt timp de la pornirea judecătoarei este fixată deplasarea mașinii lui Anatol Mătăsaru.

În momentul în care judecătoarea schimbă traseul în direcția unui lăcaș sfânt, Anatol Mătăsaru se întoarce în capitală. În jurul orei 10:00, în momentul în care judecătoarea părăsește locația respectivă, spre Hîncești, Anatol Mătăsaru pornește repetat din Chișinău în direcția Hâncești”, a scris Inspectoratul de Poliție Hâncești.

jurnalistul care a fost reţinut împreună cu Mătăsaru şi eliberat peste câteva ore a comunicat pentru EvZ că a fost contactat de Anatol în dimineaţa de duminică şi l-a întrebat dacă se pricepe la curăţat viţa de vie, pentru vecina care are două tufe.

„Am venit la Telecentru cu troleibuzul nr.3. Dar n-am făcut treabă, că eu nu mă pricep la viţa de vie căţărătoare. Apoi Anatol m-a întrebat dacă vreau să-l însoţesc până la Hânceşti, că vrea să documenteze ceva acolo. Deşi sunt la pensie, rămân tot jurnalist şi am acceptat.

Când am ajuns la Sărata Galbenă, a întrebat de un locuitor unde locuiesc Andrei şi Eugenia Cucerescu. Când am ajuns în dreptul casei respective, din maşină tocmai cobora doamna magistrată. Anatol a spus că „mă opresc să-i dau bună ziua”. A coborât din maşină şi a salutat-o de peste drum. Magistrata nu a răspuns, vorbea la telefon şi aşa a intrat în ogradă.

Anatol a urcat în maşină, am ieşit din sat şi am pornit spre Chişinău. Dar am fost reţinuşi de poliţie şi escortaţi la Inspectoratul din Hânceşti. A fost cam la vre-o 15 minute după ce am întâlnit-o pe judecătoare. Nu ştiu când a reuşit să scrie plângerea, să o înregistreze, iar poliţiştii să coordoneze cu procurorul şi să se mobilizeze atât de operativ”, a povestit jurnalistul pentru Evenimentul Zilei.

Berlinschi susţine că peparcursul călătoriei au hrănit câini pribegi şi au stat „de vorbă cu oameni de prin părţile locului”.

„Au urmat ore multe de interogatoriu în stil nkvd-ist, stalinist și securist cu angajarea a circa numeroși lucrători nemulțumiți că au fost convocați în zi de sărbătoare. Totul era dirijat de către o instanță invizibilă. Ca în minunatele tradiții kgb-iste.

În cele din urmă, Mătăsaru a fost arestat. I s-au dat trei zile. Eu m-am ales cu o criză de tensiune mărită și o scârbă profundă față de timpurile noi foarte democratice, transparente și integratoare nu știu unde. Vă spun în final că sunt un om foarte sincer și partizan al dreptății. Mă gîndesc dacă n-o fi cumva un semn al naivității. Mai știi…Eliberați-l, bre, pe Mătăsaru și nu faceți țara de rușine!”, a scris Ion Berlinschi pe reţele.

Reţinerea lui Mătăsaru a provocat un val de critici dure în adresa poliţiei din Hânceşti.

„Judecătorii și sistemul judecătoresc au nevoie și de o altă apărare: de apărarea transparenței și integrității, (or oligarhii, înainte să omoare, corup). Iar obligația jurnaliștilor și activiștilor este să monitorizeze integritatea și transparența.

Nu putem apăra doar judecătorii de riscuri care apar datorită muncii lor. Trebuie să apărăm la fel și jurnaliștii și activiștii pentru munca lor.

Reținerea lui Matasaru nu a fost explicată și motivată clar, iar acesta e un mesaj foarte îngrijorător pentru democrația pe care o construim”, a scris Alina Radu, directoarea Ziarului de Gardă.

„Pentru că să arestezi pentru 72 de ore un om doar pentru că a ajuns la poarta părinților unei judecătoare nu are nicio treabă cu integrarea europeană și valorile cu care mai fâlfâie actualele autorități.

Are însă strânsă legătură cu Voronin și Plahotniuc, pentru că doar pe vremurile lor se mai întâmplau asemenea chestii, inclusiv în raport cu Mătăsaru. Dacă autoritățile nu aduc probe incontestabile care să justitice acțiunile împotriva lui Mătăsaru, atunci să-l resuscitam pe Voronin și să-l punem la Președinție, iar Plaha să fie scos din pușcărie și să înceapă iar să coordoneze, pentru că repet, asemenea acțiuni nu au absolut nimic cu democrația, statul de drept sau integrarea europeană”, a scris pe Facebook cunoscutul jurnalist de televiziune Alex Cozer.

„Reținerea lui Anatol Mătăsaru a devenit un fel de reflex instituțional necondiționat la noi. Stau și mă întreb, cu o curiozitate absolut sinceră: de ce prima reacție a sistemului este mereu reținerea în forță, știind foarte bine că, la final, nota de plată vine inevitabil de la CtEDO?”, se întreabă avocatul Vadim Vieru.

Cu o reacţie a venit şi deputatul Dinu Plângău, care a candidat pe lista PAS din partea Platformei DA.

„Nu cred că e un secret că anumiți activiști și jurnaliști se bucură de o ,,dragoste” aparte din partea polițiștilor, procurorilor sau judecătorilor și sper că faptul că acea judecătoare se afla sub protecția statului din motiv că urma să judece cazul lui Plahotniuc nu a servit un temei pentru poliție să comită abuz și răzbunare.

E mult mai grav să revenim la un stat polițienesc, în care orice persoană poate fi privată de libertate din motive neserioase sau inventate, decât confortul personal al judecătorilor, fie și care judecă cazuri complexe.

E pe bună dreptate revolta jurnaliștilor și la fel ca ei, în calitate de deputat cer explicații de la poliție și eliberarea imediată a activistului și jurnalistului reținut. Această reținere a făcut un mare rău atât judecătoarei, poliției, cât și întregii guvernări, dar și mai grav, a adus o pată peste principiile statului de drept pe care vrem să-l construim acasă.

Putem avea păreri și percepții diferite față de activiști ca Anatol Mătăsaru: că provoacă, că sunt insistenți, dar anumite cazuri în care aceștia au fost vizați au adus mai multă democrație la noi în stat, inclusiv în urma unor condamnări la CEDO. Regretabil că nu învățăm din greșelile din trecut”, a scris Dinu Plângău pe Facebook.