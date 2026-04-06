Un activist civic şi un jurnalist din Republica Moldova, implicaţi în realizarea unei anchete, reţinuţi de poliţie. Video

Republica Moldova. Activistul civic Anatol Mătăsaru şi jurnalistul pensionar Ion Berlinschi au fost reţinuţi duminică de poliţia din raionul Hânceşti pe traseu.

Cei doi colectau informaţie pentru o investigaţie jurnalistică privind integritatea unei magistrate şi corectitudinea celor raportate în declaraţia de avere şi interese personale. Mătăsaru a fost reţinut pentru 72 de ore, iar Berlinschi a fost eliberat peste câteva ore. .

Ideea unei anchete privind integritatea magistratei Ana Cucerescu de la judecătoria Chişinău a apărut după ce aceasta a declarat că apartamentul în care locuieşte aparţine mamei, iar automobilul este al tatălui. Astfel, a ost luată decizia ca să verifice în satul Gura Galbenă din raionul Hânceşti, localitatea de baştină a magistratei, dacă părinţii au afaceri sau alte venituri.

„O localnică ne-a arătat drumul spre casa familiei Cucerescu. Când ne-am apropiat, Ana Cucerescu tocmai cobora din maşină. Anatol a zis ca vrea să-i spună bună ziua. A salutat-o. Ea nu a răspuns. Vorbea la telefon. Anatol a făcut din maşină o poză la casă şi am plecat. Atâta a fost”, a declarat Ion Berlinschi.

Automobilul în care se aflau Mătăsaru cu Berlinschi a fost oprit la ieşirea din satul Sărata Galbenă, în timp ce se îndrepta spre Chişinău. Două echipaje de poliţie le-au întretăiat cale şi le-a cerut să meargă la Inspectoratul de Poliţie Hânceşti pe motiv că pe numele lui Mătăsaru a fost depusă o plângere penală.

Din înregistrarea video pe care Mătăsaru a reuşit să o facă înainte de reţinere, se vede cum un poliţist îmbrăcat în civil îi spune că există „plângere de la doamna judecătoare” şi să nu-l filmeze.

Când au ajuns la Inspectorat deja era pregătit procesul verbal de reţinere pentru 72 de ore.

Lui Anatol Mătăsaru i-au incriminat articolul 169 prim, din Codul Penal, o normă penală în vigoare din 14 ianuarie 2026, care prevede „persecutarea în mod sistematic a unei persoane".

Ziarul de Gardă scrie, făcând referinţă la „surse din Poliţie”, că Anatol Mătăsaru ar fi urmărit-o pe judecătoare până la casa părinților ei. Judecătoarea a telefonat la 112.

Ulterior „ar fi început să o intimideze prin diferite acțiuni huliganice”, afirmă aceleași surse.

Reţinerea lui Anatol Mătăsaru a provocat un val de comentarii ale internauţilor indignaţi, activiştilor şi juriştilor.

„Să reții un activist, un jurnalist pentru că își face datoria, este o crimă. Se pare că justiția și poliția sunt deja pe deplin controlate de politic”, a scris pe Facebook activist Nicolae Grejdieru.

„Fără ca polițistul care pretinde a realiza „reținerea de facto” să aibă în posesie o sentință, un mandat de arest sau o ordonanță de reținere, „reținerea de facto” este un abuz și o infracțiune comisă de polițist, pentru care acesta trebuie tras la răspundere. Pe timpuri, dacă un polițist reținea un cetățean în așa hal, vădit ilegal și obraznic, erau pornite cauze penale împotriva polițistului...

Acum „este totul în regulă”, așa cred idioții care nu înțeleg când este posibilă aplicarea „reținerii de facto”... Polițistul a refuzat să explice pentru ce este reținută persoana, chipurile: „o să vă explicăm la comisariatul de poliție”...

Dlor, oare chiar așa de tonti sunteți? Vedeți că în formularul procesului-verbal se face referire la temeiul reținerii și la drepturile reținutului (Miranda), ceea ce înseamnă că, chiar la fața locului, polițistul nu putea pune în aplicare reținerea până când nu explica temeiul și drepturile reținutului. Faptul că „există o plângere penală” nu acordă dreptul polițistului de a reține persoana, decât dacă ar fi fost vorba de un „flagrant”..

Acum, ce înseamnă „reținerea de facto” și cum se aplică aceasta? Până la „reținerea de facto” trebuie să fie emisă, în prealabil, o sentință, un mandat de arest sau o ordonanță de reținere”, a comentat avocatul Gheorghe Malic.

Juristul Vadim Vieru susține că „Indiferent de circumstanțe, reținerea e o măsură exagerată, mai ales în modul în care a fost realizată. Doar dacă nu sunt alte circumstanțe, care nu ne sunt cunoscute”.