În contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan și-a exprimat luni susținerea pentru Adrian Veștea, explicând că România are nevoie urgentă de stabilitate politică și de un executiv capabil să gestioneze provocările economice și relațiile externe ale țării.

Rareș Bogdan a atras atenția că Adrian Veștea vine cu o experiență notabilă în administrație.

„Domnul Veștea este un ales local, un membru al Partidului Național Liberal în ultimii 30 de ani, un om care a fost ales prin vot direct de cetățeni (…) cred că trebuie luat în seamă”, a afirmat Rareș Bogdan.

Acesta a adăugat că România are nevoie de un executiv funcțional, capabil să susțină investițiile și să consolideze relațiile strategice cu SUA și UE.

„În acest moment, România are mai mult ca oricând nevoie de responsabilitate. Are nevoie de un Guvern capabil, care să înțeleagă parteneriatul cu Statele Unite ale Americii și cu Uniunea Europeană”, a mai spus Rareș Bogdan.

Totodată, Rareș Bogdan s-a declarat încrezător că procesul se va încheia în următoarele zile.

„Un Guvern care sper că în următoarele 72 de ore va trece prin Parlament, dacă există suficientă responsabilitate”, a declarat acesta.

Liberalul a apreciat și decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru formarea Guvernului, calificând gestul drept unul responsabil în actualul context politic.

Europarlamentarul a atras atenția asupra problemelor economice cu care se confruntă România și a făcut o comparație cu perioada de criză traversată de Grecia în urmă cu mai mulți ani.

„Trebuie să ne gândim la oameni, ne paște exact scenariul Greciei din urmă cu câțiva ani. Suntem la al cincilea trimestru de scădere. Avem probleme uriașe cu PNRR. A scăzut consumul, în zona de imobiliare scăderea este evidentă. România are nevoie de responsabilitate, are nevoie de un guvern capabil care să înțeleagă parteneriatul cu SUA, UE. Reformele nu au dus la rezultatul scontat. Premierul Bolojan a anunțat multe, dar a făcut puține. Cred că PNL trebuie să se gândească dacă alege 6 ani de opoziție. Nimeni nu mai vorbește de români, de economie. Toate lumea face calcule și se gândește la combinații politice”, a mai spus acesta.

Potrivit europarlamentarului, responsabilitatea politică și concentrarea pe problemele economice ar trebui să reprezinte prioritățile principalelor partide în perioada următoare.