Evoluția economiei naționale din ultimele zece trimestre indică prezența unei crize profunde și prelungite. Conform unei postări pe Facebook a liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, România a înregistrat în această perioadă doar trei trimestre de creștere economică în comparație cu trimestrele precedente.

Reprezentantul AUR susține că autoritățile au recurs la stimularea artificială a economiei exclusiv în perioadele electorale. În afara acestor intervale, măsurile aplicate s-au rezumat la majorări de taxe și creșteri ale prețurilor la energie, cu un impact direct și negativ asupra populației și mediului de afaceri.

Politica economică aplicată de coalițiile aflate la guvernare este criticată pentru crearea unei iluzii de bunăstare temporară. Se atrage atenția asupra fapticelor din ultimii doi ani și jumătate, perioadă în care performanța economică a fost strâns legată de perioadele de vot.

„În ultimii doi doi ani şi jumătate, din 10 trimestre, România are doar trei trimestre de creştere economică (faţă de trimestrul precedent), fix cele două din timpul alegerilor din 2024 şi cel din timpul alegerilor din mai 2025. În rest, criză! Ceea ce indică, cu claritate, politica coaliţiilor formate din PSD, PNL, USR şi UDMR: să inunde economia cu bani în timpul alegerilor, pentru a crea iluzia bunăstării. În restul timpului, suntem, de fapt, în criză economică de la începutul anului 2024.

Că numim această criză recesiune sau stagnare, tabloul întins pe ultimele 10 trimestre este, indubitabil, tabloul unei crize profunde şi prelungite”, afirmă Peiu.

Principalele decizii luate în cele 30 de luni analizate au vizat, conform sursei citate, doar creșterea presiunii fiscale și scumpirea energiei. Strategia adoptată de executiv este considerată o încercare de a masca problemele structurale prin intermediul inflației.

De asemenea, sunt puse sub semnul întrebării anumite raportări statistice privind produsul intern brut din ultimele perioade.

„Mai pe româneşte, guvernul vrea să „păcălească” criza prin inflaţie! De remarcat şi coincidenţa „apolitică”, prin care trimestrele III din 2025 şi II din 2026 au fix acelaşi PIB ca trimestrele precedente. Întâmplare sau manipulare grosolană, timpul ne va dovedi…”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.