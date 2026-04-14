Estimarea de creștere a economiei României pentru acest an, redusă la jumătate de FMI

Fondul Monetar Internațional (FMI) a redus la jumătate estimarea de creștere a economiei României pentru acest an și, totodată, a revizuit în sens negativ prognozele privind inflația și șomajul.

Economia României ar urma să crească cu 0,7% în 2026, față de 1,4% cât estima FMI în toamnă, potrivit celui mai recent raport privind perspectivele economiei mondiale. Ritmul de creștere ar urma să fie același ca în 2025.

Datele publicate de INS săptămâna trecută arată că economia României a crescut cu 0,7% în termeni reali anul trecut, după un avans de 0,9% în 2024. România a intrat în recesiune tehnică în a doua parte a anului, după două trimestre consecutive de scădere.

Cu toate acestea, FMI a estimat că economia își va reveni în anul 2027, când ar urma să înregistreze o creștere anuală de 2,5%.

FMI a estimat, de asemenea, o inflație medie de 7,8% în România în acest an, peste nivelul de 6,7% prognozat în raportul din octombrie. Potrivit aceleiași estimări, inflația anuală ar urma să scadă la 3,9% în 2027.

Rata șomajului este prognozată la 6% în 2026, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de nivelul de 5,8% estimat anterior.

Erste a redus, de asemenea, prognoza de creștere economică pentru regiunea Europei Centrale și de Est și, totodată, a majorat estimarea privind inflația, pe fondul turbulențelor generate de războiul din Orientul Mijlociu asupra piețelor de mărfuri. România înregistrează cea mai amplă revizuire a prognozei, deoarece șocul prețului petrolului se suprapune cu procesul de consolidare bugetară.

Pe ansamblul Europei Centrale și de Est, Erste a redus estimarea de creștere economică pentru acest an de la 2,7% la 2,4%. În majoritatea statelor din regiune, revizuirile sunt cuprinse între 0,2 și 0,3 puncte procentuale, inclusiv pentru anul 2027.

Pentru România, Erste a revizuit în scădere mai accentuat prognoza de creștere economică, de la 1% la 0,3% pentru 2026. Totodată, estimarea pentru 2027 a fost redusă de la 3% la 2,5%. „România a fost cea mai expusă încetinirii ciclice (indiferent de război), deoarece pachetul de consolidare fiscală afectează activitatea economică”, a transmis Erste.

În scenariul de bază al Erste, România ar urma să aibă cea mai redusă creștere a PIB din regiune, la distanță de celelalte state. Pe următoarele locuri se situează Slovacia, cu 1%, și Ungaria, cu 1,4%.