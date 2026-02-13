Recesiune tehnică în România. Impactul real asupra populației și afacerilor, explicat de experți

România traversează o recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB), iar perspectivele economice pentru următorii ani sunt îngrijorătoare, a avertizat Adrian Codirlașu, președintele Asociația CFA România, organizația care reunește profesioniștii în investiții din România. Potrivit acestuia, economia încetinește vizibil, iar consumul nu mai susține ritmul de creștere din anii anteriori. Într-o intervenție la Digi24, acesta a explicat că măsurile adoptate pentru corectarea deficitului bugetar au afectat activitatea mediului privat.

Ieșirea din această situație nu va fi una rapidă, iar revenirea economică va necesita o perioadă mai lungă de ajustare, a explicat analistul. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că economia României a înregistrat o scădere semnificativă în ultimul trimestru al anului 2025, când PIB-ul s-a redus cu 1,9% față de trimestrul al treilea, după ce în perioada anterioară fusese consemnat deja un recul de 0,2% comparativ cu trimestrul al doilea, evoluție care confirmă instalarea recesiunii tehnice.

Adrian Codirlașu a atras atenția asupra amplitudinii declinului economic din finalul anului, subliniind că ritmul scăderii este cel care ridică cele mai mari semne de întrebare privind evoluția economiei.

„Vedem trimestrul patru versus trimestrul trei, scăderea e considerabilă, de 1,9%. Este partea îngrijorătoare”, a declarat acesta, explicând că, din punct de vedere statistic, criteriile care definesc recesiunea tehnică sunt deja îndeplinite.

„Practic, acum îndeplinim tehnic condițiile definiției de recesiune, deși suntem la limită”, afirmă Codirlașu.

Chiar și în aceste condiții, la nivelul întregului an 2025 economia a înregistrat o creștere modestă, de aproximativ 0,6%, ceea ce indică că nu este vorba despre o contracție anuală completă, ci despre o încetinire semnificativă a activității economice în a doua jumătate a anului.

Președintele CFA România consideră că redresarea nu va veni rapid și că economia va continua să traverseze o perioadă complicată.

„Economia nu merge bine. Nu va merge bine anul acesta, poate nici anii următori”, crede acesta, adăugând că procesul de revenire va fi lent și dificil.

„Va fi greu de ieșit din această situație”, a arătat el,

În analiza sa, Codirlașu mai spune că principalul factor care a dus la încetinirea economiei este reducerea consumului, după mai mulți ani în care acesta a reprezentat motorul principal al creșterii economice. Inflația ridicată, combinată cu majorări salariale mai reduse, a erodat puterea de cumpărare a populației și a limitat cheltuielile gospodăriilor.

„Am avut inflație de aproximativ 10%, iar creșterile salariale au fost de doar 5%. Puterea de cumpărare a scăzut semnificativ și n-avea cum să nu se vadă în consum”, afirmă Codirlașu, subliniind că, în aceste condiții, consumul nu mai poate susține economia în perioada următoare.

Economistul leagă evoluțiile economice actuale și de nivelul ridicat al deficitului bugetar, dar mai ales de modul în care acesta a fost corectat, susținând că ajustările realizate prin majorări de taxe și prin efectele inflației au redus resursele disponibile în mediul privat și au încetinit activitatea economică.

„Reducerea deficitului ar trebui făcută prin reducerea cheltuielilor publice, nu prin creșterea taxelor”, consideră el, explicând că relansarea economică nu poate avea loc în condițiile diminuării capitalului din economie.

„Nu ai cum să pornești economia luând bani din economia privată”, a mai spus acesta.

Totodată, analistul avertizează că România riscă să intre într-o perioadă de stagflație, caracterizată prin stagnare economică și inflație ridicată, un scenariu dificil de gestionat prin instrumentele clasice de politică monetară și fiscală.

Recesiunea tehnică este un indicator statistic utilizat atunci când economia înregistrează două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului și nu echivalează automat cu o criză economică severă, ci indică o perioadă de contracție sau stagnare.

Diferența față de o recesiune profundă este dată de amploarea și durata declinului economic, precum și de impactul asupra șomajului și investițiilor, iar în prezent indicatorii nu arată o criză economică de proporții în România.