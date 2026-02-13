Economie

INS anunță vineri dacă România a intrat în recesiune tehnică. Nazare: Este posibil să avem un trimestru negativ

INS anunță vineri dacă România a intrat în recesiune tehnică. Nazare: Este posibil să avem un trimestru negativ
Institutul Național de Statistică (INS) urmează să publice vineri datele care vor arăta dacă România a intrat în recesiune tehnică, pe fondul scăderii consumului și al încetinirii industriei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a recunoscut că situația economică este dificilă și nu a exclus posibilitatea unui trimestru negativ: „Este posibil să avem, pe una dintre serii, un trimestru negativ. Important este să privim creșterea economică pe ansamblul anului 2025. România va înregistra o creștere, mai modestă, apropiată de prognoza Comisiei Europene, dar rămâne o realizare că am menținut economia pe creștere”, a declarat Nazare.

Ministrul a motivat că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan au fost necesare pentru a evita o criză profundă, menționând riscul pierderii ratingului de investiții și impactul asupra fondurilor europene și încrederii investitorilor. „Dacă nu luam aceste măsuri, inflația ar fi fost galopantă și România ar fi trebuit să recurgă la intervenția FMI. Nu exista alternativă, iar corecțiile aplicate sunt mai puțin dure decât ar fi fost în cazul în care piața ar fi impus ajustările”, a adăugat Nazare.

Premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra efectelor măsurilor de corecție bugetară, explicând că reducerea consumului a fost unul dintre factorii principali care ar putea conduce la recesiune tehnică.

Nu știu dacă va fi recesiune sau nu, dar este cert că orice corecție a deficitului bugetar generează un impact de contracție economică. Important este să nu fie pe termen lung. După o perioadă scurtă de ajustare, indicatorii economici vor arăta o stabilizare și o economie mai sănătoasă, a spus Bolojan.

Premierul a mai precizat că, pe termen mediu, consumul va trebui să fie adaptat la resursele reale ale economiei: „Ani de zile am consumat mai mult decât ne-am permis. Acum trebuie să ne ajustăm, pentru a avea un sistem sustenabil”.

Investitorii și analiștii așteaptă datele INS

Investitorii și analiștii monitorizează cu atenție datele INS care vor fi publicate vineri. Conform estimărilor preliminare, produsul intern brut ar fi în scădere pentru al doilea trimestru consecutiv, ceea ce ar confirma intrarea României în recesiune tehnică. Principala cauză este reducerea consumului, amplificată de creșterea TVA și de majorarea prețurilor în diverse sectoare.

