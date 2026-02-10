România riscă să ajungă în recesiune tehnică. Băsescu: Există o altă bătălie despre care nu vorbește nimeni

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, marți, că există riscul ca România să ajungă în recesiune tehnică. „Recesiunea tehnică încă menține creștere economică față de anul anterior, dar nu menține creștere de pe trimestru pe trimestru în anul în curs sau față de trimestrul anterior”, a afirmat fostul șef de stat, la un post TV.

Fostul președinte a afirmat că există, în mod categoric, riscul unei recesiuni tehnice, subliniind că aceasta nu înseamnă încă o recesiune reală.

„Recesiunea tehnică încă menține creștere economică față de anul anterior, dar nu menține creștere de pe trimestru pe trimestru în anul în curs sau față de trimestrul anterior. Deci e de așteptat ori o creștere 0, stagnare, ori o ușoară recesiune, fie ea și tehnică, dar n-are cum să fie altfel când s-au luat atâtea măsuri legate de creșterea taxelor, impozitelor, accizelor”, a explicat acesta, la B1 TV.

El a adăugat: „Pe de o parte ceea ce a frânat economia, iar pe de altă parte reducerea veniturilor la salariați. Deci acest cocktail de măsuri duce la o ușoară recesiune”.

Băsescu a mai declarat că dobânzile la împrumuturi sunt o povară uriașă pentru România, anul trecut țara plătind 11 miliarde de euro doar pentru dobânzi.

„Noi vorbim de bătălia cu deficitul, dar e o bătălie care nu se vede și despre care nu vorbește nimeni, iar această bătălie gigantică e cu dobânzile la împrumuturi. Anul care a trecut, România a plătit 11 miliarde de euro numai dobânzile la împrumuturi. Anul acesta nu am datele, că sunt ținute secret de Ministerul de Finanțe, dar estimez că vor fi cel puțin 15-16 miliarde dobânzi la împrumuturi pe care Guvernul va trebui să le aibă în buget și să le plătească la momentul la care vine scadența pentru dobânzi”, a afirmat fostul șef de stat.

Fostul președinte a declarat că este uluit de faptul că, într-un context atât de grav pentru țară, încă există sectoare întregi care solicită majorări salariale.

„Deci situația e mult mai rea și când văd că sunt sectoare întregi care cer mărirea salariilor îți vine să spui ”în ce țară trăiesc?” sau ”ei pe ce lume sunt?”. România e în riscul foarte mare ca la un moment dat să nu mai poată plăti dobânzile la împrumuturi, nu împrumuturile. Împrumuturile le va plăti, dar dobânzile la împrumuturi nu și asta e faliment”, a mai spus acesta.