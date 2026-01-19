Kelemen Hunor, despre pachetul de reforme: Nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat, luni seară, că pachetul de măsuri economice asupra căruia liderii coaliției au ajuns la un acord nu este neapărat o monedă de schimb pentru aprobarea reformei administrației. „Trebuie să existe acest pachet şi nutresc speranţa, ca să mă exprim aşa, că până la sfârşitul lunii ianuarie putem să mergem în faţa Parlamentului sau poate să meargă Guvernul în faţa Parlamentului cu angajarea răspunderii”, a spus acesta, la un post TV.

Liderul UDMR a discutat, luni seară, despre pachetul de măsuri economice asupra căruia s-a convenit în ședința coaliției. Întrebat dacă pachetul economic a fost o monedă de schimb pentru adoptarea reformei administrației, președintele UDMR a spus că nu este neapărat cazul.

„Nu e moneda de schimb neapărat, dar, undeva, e absolut logic să mergi şi cu acest pachet, fiindcă noi, încă de anul trecut, am promis că vom veni cu stimulente pe partea de economie. Nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe, prin tăieri, trebuie şi o creştere economică şi de aceea toată lumea doreşte să avem acest pachet aprobat înainte de buget şi împreună cu această reformă în administraţie”, a explicat acesta, la Euronews România.

Potrivit liderului UDMR, unele prevederi vor intra în vigoare din acest an, iar altele începând de anul viitor. „Trebuie să existe acest pachet şi nutresc speranţa, ca să mă exprim aşa, că până la sfârşitul lunii ianuarie putem să mergem în faţa Parlamentului sau poate să meargă Guvernul în faţa Parlamentului cu angajarea răspunderii”, a afirmat acesta.

El a precizat că pachetul ar urma să includă mai multe măsuri, printre care credite financiare, reinvestirea profitului și neimpozitarea profitului.

„Sigur că trebuie stabilite şi domeniile, că nu poţi să dai la toată lumea, trebuie văzute acele sectoare economice unde România poate să producă şi unde are capacitatea de a fi competitivă. Nu vreau să intru eu în toate amănuntele, fiindcă mâine-poimâine, în zilele astea vor mai fi discuţii la Ministerul de Finanţe, dar important este să stimulăm economia, să avem locuri de muncă şi creştere economică, paralel cu reducerea cheltuierilor”, a mai spus Kelemen Hunor.

Coaliția de guvernare a decis, luni, ca Guvernul să își asume răspunderea pe pachetul de reformă a administrației. Potrivit unor surse PSD, condiția partidului a fost adoptarea, într-un mod similar, a unui pachet de relansare economică.

De asemenea, a fost decisă constituirea unui comitet din care vor face parte reprezentanți ai tuturor celor patru partide, precum și primari de municipii, orașe și comune, care va elabora proiectul de buget pentru 2026.

Ulterior, PNL a transmis, printr-un comunicat de presă, că premierul Ilie Bolojan, președintele partidului, le-a propus luni colegilor săi, în prima ședință a Biroului Politic Național, ca asumarea răspunderii pentru reforma administrației și pachetul de relansare economică să aibă loc pe 29 ianuarie. Potrivit anunțului, măsurile din pachetul legislativ economic ar urma să fie finalizate până la 26 ianuarie.