Pe 29 ianuarie, Guvernul își va asuma răspunderea pentru reforma administrației. Când încep tăierile

Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni, 20 ianuarie, în prima ședință din acest an, pentru a discuta principalele teme ale guvernării. În cadrul reuniunii, premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, a prezentat pachetul pentru reforma administrației publice centrale și locale, precum și calendarul propus pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 2026, se arată într-un comunicat al partidului.

În ședința BPN, premierul a propus ca pe 29 ianuarie Guvernul să-și angajeze răspunderea în fața Parlamentului pentru proiectul de lege privind reforma administrației publice. „Forma agreată în coaliție este foarte apropiată de forma proiectului de lege de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar premierul Ilie Bolojan a propus ca pe data de 29 ianuarie 2026 să fie angajată răspunderea Guvernului în fața Parlamentului pentru acest proiect de lege.

De asemenea, în aceeași zi, Guvernul își propune angajarea răspunderii în fața Parlamentului și pe un pachet de măsuri pentru relansare economică, a cărui formă va fi definitivată până pe 26 ianuarie, cu contribuția tuturor partenerilor din coaliție”, se arată în comunicat.

Reforma administrației prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Premierul a subliniat că forma proiectului este foarte apropiată de cea agreată în coaliție și de proiectul publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării.

În ceea ce privește bugetul de stat pentru 2026, adoptarea acestuia este programată pentru a doua jumătate a lunii februarie. „În privința bugetului de stat, în urma discuțiilor tehnice cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și ținând cont de pașii premergători care mai trebuie făcuți, se are în vedere adoptarea bugetului de stat pe 2026 în a doua jumătate a lunii februarie. Premierul și liderul Partidului Național Liberal a precizat că unul dintre obiectivele majore ale acestui an este absorbția fondurilor PNRR”, se arată în comunicat.

Premierul a anunțat crearea unui grup de lucru dedicat administrației publice locale, pentru a gestiona preocupările autorităților privind bugetele locale și transferurile de fonduri de la nivel central. „A fost creat un grup de lucru pe tema preocupării reprezentanților administrației publice locale în privința bugetelor locale și a transferurilor de sume pentru echilibrare bugetară de la nivel central la nivel local”, se precizează în comunicat.