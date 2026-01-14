Tăieri de 10% la cheltuielile de personal din administraţia publică. Proiectul publicat de Ministerul Dezvoltării

Un proiect de lege care vizează eficientizarea administraţiei publice centrale şi locale, document ce prevede, printre altele, reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal la nivel central şi diminuarea numărului de posturi ocupate în administraţia locală, a fost publicat de Ministerul Dezvoltării, pentru transparență.

Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, măsurile propuse şi discutate anterior susţin descentralizarea şi sustenabilitatea financiară a autorităţilor locale şi contribuie la consolidarea administraţiei publice centrale şi locale, precum şi la eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor.

În forma actuală, proiectul de act normativ a fost publicat în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Instituţia precizează că documentul vizează eficientizarea administraţiei publice locale şi centrale, asigurarea echităţii sociale în colectarea taxelor şi impozitelor şi îmbunătăţirea disciplinei financiare.

Proiectul prevede o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică centrală, fără afectarea salariilor de bază ale angajaților. Măsura urmează să fie realizată prin reorganizare instituțională, reducerea unor sporuri sau prin tăieri de posturi.

La nivelul autorităților locale este prevăzută reducerea posturilor stabilite la punctul 1 din anexa la OUG nr. 63/2010, ceea ce va conduce, per ansamblu, la o diminuare cu 10% a posturilor ocupate. Pentru anul 2026, în mod temporar, autoritățile locale pot aproba reducerea cheltuielilor de personal proporțional cu cheltuielile aferente posturilor care ar trebui desființate.

În a doua jumătate a anului 2025, structurile asociative ale autorităților administrației publice locale au fost consultate cu privire la măsurile propuse în proiect. ”După cum este cunoscut, în cea de-a doua jumătate a anului 2025, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale au fost consultate cu privire la măsurile propuse”, a menționat ministrul.

Proiectul de act normativ poate intra în vigoare după ce va fi de aprobat către Guvern și adoptat de către Parlament.