Oana Gheorghiu, despre majorarea impozitelor: Guvernul ar fi venit cu alte soluții dacă s-ar fi putut

Vicepremierul a fost întrebat, marți, dacă susține varianta majorării vârstei de pensionare pentru militari și pentru alte categorii.

„Cred că în societate există susținere pentru creșterea vârstei de pensionare la mai multe categorii”, a spus aceasta, la Digi24. Cu toate acestea, ea a subliniat că „Guvernul acesta este al unei coaliții”, iar „ce se întâmplă în coaliție, eu nu știu și nu pot spune”.

Întrebată despre majorarea impozitelor, Oana Gheorghiu a declarat că, în opinia sa, taxa pe proprietate era foarte mică în România.

„Impozitul s-a majorat cum s-a majorat la toată lumea, eu cred ca taxa pe proprietate era foarte mică în România (…) cred că trebuia făcută o creștere progresivă, dar nu s-a făcut (…) acest guvern ar fi venit cu alte soluții dacă s-ar fi putut. Știu că nu este ușor, dar cred că altă soluție pentru a susține bugetul nu exista”, a mai spus aceasta.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat recent că fiecare ordonator principal de credite trebuie să reorganizeze instituția pe care o conduce, astfel încât fondul de salarii să scadă cu 10%, fără reducerea salariilor de bază. Miruță a afirmat că fiecare ministru decide modul de aplicare a măsurii, fie prin disponibilizări, fie prin reducerea sporurilor sau prin diminuarea funcțiilor de conducere.

Pentru Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP, soluția identificată este majorarea vârstei de pensionare. „Compromisul acceptat de coaliție este să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajați, dar să contribui la efort prin creșterea vârstei de pensionare”, a explicat acesta.

În prezent, militarii și polițiștii se pensionează la vârsta de 48 de ani.