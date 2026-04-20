Lia Olguța Vasilescu a susținut că politicile actuale de austeritate reprezintă o repetiție dezastruoasă a istoriei recente

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD și primarul Craiovei, a afirmat, luni, că politicile actuale de austeritate reprezintă o repetiție „dezastruoasă” a istoriei recente. „Dacă ar fi să dăm definiția crizei, cred că dacă ne-am uita în dicționar, am vedea că acolo este fotografia lui Ilie Bolojan”, a spus aceasta.

Vicepreședintele PSD a criticat dublul discurs al guvernării, acuzând că sunt transmise semnale de alarmă pe piețele internaționale, în timp ce populația suportă noi taxe.

„Deși ai niște indificatori foarte buni, ai și niște datorii, cum au și alte țări europene cu economii mai puternice decât noi, te duci la Bloomberg și spui că economia ta este în colaps. Și de aici se informează toate marile agenții de rating. Și apoi vii acasă și crești TVA, deși știi ce s-a întâmplat în 2011 și ce cădere a fost, până în momentul în care în 2015 a venit o guvernare PSD care a scăzut TVA. Și crești taxele locale până la triplare, deși ai 5,2 milioane de români în sărăcie. Și pierzi locuri de muncă, aproximativ 54.000 de locuri de muncă în ultimele luni. Și scazi salarii, astfel încât scazi și puterea de cumpărare”, a afirmat aceasta.

Olguța Vasilescu a contestat promisiunile privind consolidarea fiscală și a arătat că datoria publică a crescut cu 125 de miliarde de lei în ultimele nouă luni, în ciuda reducerilor aplicate categoriilor vulnerabile.

„Ați scăzut pensii, ați scăzut salarii, ați tăiat de la mame, de la copiii cu cancer și de la persoanele cu handicap. Și atunci care este reforma?”, a întrebat retoric aceasta, adăugând că „Pe Ilie Bolojan nu îl trimite acasă PSD-ul, îl trimite acasă INS”.

Ea a adăugat: „Noi suntem pregătiți să facem de săptămâna aceasta deratizarea pentru adevărații șobolani și îl așteptăm și pe domnul Ciucu să vină cu o coroană, cum e dumnealui obișnuit, în formă de topor sau de drujbă. Noi ne pregătim să îngropăm sărăcia. Ajunge”.

PSD a decis, cu un scor de 97,7%, să iasă din coaliția de guvernare. Votul a venit după nemulțumirile acumulate de social-democrați în ultimele luni față de deciziile luate de premierul Ilie Bolojan.

„Mandatul pe care l-am primit din partea dumneavoastră este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului (…) Vom ține cont de toate lucrurile care s-au spus azi, de mandatul pe care dumneavoastăr ni l-ați dat astfel încât viața românilor să fie mai bună”, a afirmat Grindeanu, după anunțarea rezultatelor.