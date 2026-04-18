Casele care nu sunt racordate la utilități ar putea să fie scutite de impozit, potrivit unui proiect

AUR a depus în Parlament un proiect de lege care prevede scutirea de impozit a locuințelor care nu sunt racordate la utilități. „Este o altă inițiativă prin care vrem să redăm românilor demnitatea de a fi proprietari”, a spus unul dintre inițiatorii proiectului, Mihai Enache.

Parlamentarii AUR Mihai Enache și Lucian Mușat au depus în Parlamentul României o inițiativă legislativă care prevede scutirea de impozit pentru locuințele care nu au, simultan, apă, canalizare și gaze naturale.

„Este o altă inițiativă prin care vrem să redăm românilor demnitatea de a fi proprietari. Am depus, în urmă cu câteva săptămâni, proiectul care prevede taxare zero pentru prima locuință, așa cum au majoritatea românilor. Acum venim cu o nouă soluție de demnitate și de normalitate pentru românii care sunt forțați de guvernare și de autoritățile locale să trăiască în condiții de ev mediu: fără gaze, fără apă, fără canalizare, fără energie electrică. Atâta timp cât statul nu oferă aceste servicii de bază, acești români trebuie să fie scutiți de impozit”, a afirmat Mihai Enache, liderul deputaților AUR.

Deputatul AUR, Lucian Mușat, a afirmat că, în timp ce alte state investesc în tehnologie, infrastructură și viitor, „România anului 2026 încă își condamnă propriii cetățeni la condiții de secol trecut”.

„Deși statul a încasat taxe peste taxe, deși a împovărat românii cu biruri tot mai mari, deși s-a împrumutat cu peste 230 de miliarde de euro, iar aparatul administrativ s-a umflat până la absurd, rezultatul este unul rușinos: zeci de procente din populație trăiesc fără utilități de bază, în localități abandonate de autorități și transformate în victime ale nepăsării politice”, a afirmat acesta.

Potrivit deputatului AUR, în prezent, peste 60% din populație și 70% dintre unitățile administrativ-teritoriale nu sunt conectate la rețeaua de gaze naturale, peste 40% dintre români nu au acces la canalizare, iar peste 25% nu beneficiază de apă curentă.