Casele care nu sunt racordate la utilități ar putea să fie scutite de impozit, potrivit unui proiect
- Raluca Dan
- 18 aprilie 2026, 07:03
AUR a depus în Parlament un proiect de lege care prevede scutirea de impozit a locuințelor care nu sunt racordate la utilități. „Este o altă inițiativă prin care vrem să redăm românilor demnitatea de a fi proprietari”, a spus unul dintre inițiatorii proiectului, Mihai Enache.
Inițiativa AUR prevede scutirea de impozit a locuințelor fără utilități
Parlamentarii AUR Mihai Enache și Lucian Mușat au depus în Parlamentul României o inițiativă legislativă care prevede scutirea de impozit pentru locuințele care nu au, simultan, apă, canalizare și gaze naturale.
„Este o altă inițiativă prin care vrem să redăm românilor demnitatea de a fi proprietari. Am depus, în urmă cu câteva săptămâni, proiectul care prevede taxare zero pentru prima locuință, așa cum au majoritatea românilor. Acum venim cu o nouă soluție de demnitate și de normalitate pentru românii care sunt forțați de guvernare și de autoritățile locale să trăiască în condiții de ev mediu: fără gaze, fără apă, fără canalizare, fără energie electrică. Atâta timp cât statul nu oferă aceste servicii de bază, acești români trebuie să fie scutiți de impozit”, a afirmat Mihai Enache, liderul deputaților AUR.
Lucian Mușat: Deși statul a încasat taxe peste taxe, rezultatul este unul rușinos
Deputatul AUR, Lucian Mușat, a afirmat că, în timp ce alte state investesc în tehnologie, infrastructură și viitor, „România anului 2026 încă își condamnă propriii cetățeni la condiții de secol trecut”.
„Deși statul a încasat taxe peste taxe, deși a împovărat românii cu biruri tot mai mari, deși s-a împrumutat cu peste 230 de miliarde de euro, iar aparatul administrativ s-a umflat până la absurd, rezultatul este unul rușinos: zeci de procente din populație trăiesc fără utilități de bază, în localități abandonate de autorități și transformate în victime ale nepăsării politice”, a afirmat acesta.
„Milioane de familii sunt obligate să trăiască în condiții incompatibile cu orice pretenție de stat european”
Potrivit deputatului AUR, în prezent, peste 60% din populație și 70% dintre unitățile administrativ-teritoriale nu sunt conectate la rețeaua de gaze naturale, peste 40% dintre români nu au acces la canalizare, iar peste 25% nu beneficiază de apă curentă.
„Cu alte cuvinte, milioane de familii sunt obligate să trăiască în condiții incompatibile cu orice pretenție de stat european, dar sunt tratate de autorități ca și cum ar locui în zone complet dezvoltate și complet racordate la infrastructura publică. România are astăzi peste 3000 de primării și 41 de consilii județene, însă, în ciuda acestui aparat administrativ uriaș, zeci de mii de gospodării continuă să trăiască fără apă curentă, canalizare și gaze, abandonate de autorități și lăsate în afara oricărei minime normalități”, a declarat Lucian Mușat.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.