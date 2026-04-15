Trei oferte pentru modernizarea Aeroportului Băneasa. Proiectul prevede un nou terminal și extinderea infrastructurii

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că „a primit, din partea unor firme internaționale de proiectare și inginerie, trei oferte de participare la licitația organizată pentru elaborarea studiului de fezabilitate aferent strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a Aeroportului Internațional București Băneasa ‘Aurel Vlaicu’”.

La licitație participă trei ofertanți:

Urban Scope – lider, împreună cu subcontractanți și terți EPC – Consultanță de Mediu, Carmen Geoproiect, Acadastru Online Consult și Setec International EGIS România – lider, alături de subcontractanți și terți EPC – Consultanță de Mediu și Arcadis Consulting (UK) Ltd și Egis Avia Asocierea Quadratum Architecture (lider) – Haskoning Nederland BV operating as NACO – Netherlands Airport Consultants, împreună cu subcontractanții MC General Construct Engineering, Edit Structural, KVB Consulting & Engineering, Con Gaz Prest, Convergint România, Miri Dan Proiect și Geosond

Proiectul de modernizare prevede realizarea unui nou terminal de pasageri, amplasat în apropierea celui existent, „cu o capacitate de minimum 1.600 de pasageri/oră, amplasat în proximitatea terminalului existent”.

Extinderea aeroportului ar putea fi realizată în două variante: fie prin transformarea Hangarului nr. 2 Romaero într-un terminal modern, fie prin construirea unui terminal complet nou pe terenul CNAB, în zona de nord a pistei.

Pentru separarea fluxurilor de trafic, strategia include dezvoltarea unui terminal dedicat aviației generale și de business „având toată infrastructura adiacentă și facilitățile necesare”. Acesta ar putea fi amenajat prin preluarea unui hangar existent sau prin construcția unei noi facilități.

„Strategia prevede și reorganizarea actualului Terminal de aviație generală, pentru a crește capacitatea de procesare la 2,5 milioane de pasageri/an. Reconfigurarea terminalului va echilibra capacitățile de procesare între fluxurile de plecări și sosiri, în vederea asigurării unui nivel de servicii ridicat și a unei utilizări eficiente a infrastructurii”.

Valoarea estimată a contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate este de 7,43 milioane de lei, iar termenul de predare a documentației este de 8 luni de la emiterea ordinului de începere. Potrivit datelor comunicate, finanțarea investițiilor va fi asigurată din surse proprii, credite,fonduri europene și alte surse legale.