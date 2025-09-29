Aeroporturile Otopeni și Băneasa, reacreditate internaţional în ceea ce privește emisiile de carbon

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a obținut reacreditarea Aeroportului Internațional „Henri Coandă” – Otopeni la Nivelul 3 pentru gestionarea emisiilor de carbon, conform certificatului emis de Consiliul Internațional al Aeroporturilor. Această reacreditare este valabilă până pe 30 iunie 2026

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat luni, 29 septembrie, că a reușit să reducă emisiile de carbon, în contextul unei creșteri semnificative a traficului aerian, atât în ceea ce privește numărul pasagerilor, cât și al aeronavelor care operează pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București (AIHCB).

Această certificare a fost obținută după ce au fost efectuate analize amănunțite privind nivelul emisiilor de carbon, dar și în urma evaluării măsurilor implementate de autoritățile aeroportuare și de toți utilizatorii infrastructurii aeroportuare, inclusiv companii aeriene, agenții de handling, servicii de realimentare și catering.

„AIHCB a obținut Nivelul 3 de acreditare, ca recunoaștere a activității exemplare a aeroportului în gestionarea și reducerea emisiilor sale de CO2 și angajarea altor părți interesate în acest demers, ca răspuns al industriei aeroportuare globale la provocările schimbărilor climatice”, a se arată în certificatul de acreditare emis de ACI Europa.

Aeroportul Internațional București – Băneasa „Aurel Vlaicu” a obținut recent reacreditarea pentru Nivelul 2 în programul internațional Airport Carbon Accreditation, valabilă până la data de 30 iunie 2026.

Programul, recunoscut ca standard global pentru gestionarea emisiilor de carbon în aeroporturi, este coordonat de Airports Council International (ACI) și beneficiază de evaluarea unor entități independente.

În procesul de avizare sunt implicate instituții de prestigiu la nivel european și internațional, precum Comisia Europeană, Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO), Organizația Națiunilor Unite (ONU), EUROCONTROL, FAA și ECAC.

La nivel mondial, 620 de aeroporturi participă în acest program, dintre care 286 sunt situate în Europa. Dintre acestea, 64 de aeroporturi europene au atins deja Nivelul 3 de acreditare.

Lansat inițial în Europa în anul 2009, programul s-a extins începând cu 2014 la nivel global, devenind un instrument esențial în sprijinirea aeroporturilor în efortul lor de a reduce impactul asupra mediului prin diminuarea emisiilor de dioxid de carbon.