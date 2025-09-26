International

Aterizare de urgență în Noua Zeelandă. Ce s-a întâmplat cu avionul

Aterizare de urgență în Noua Zeelandă. Ce s-a întâmplat cu avionul
O aeronavă Qantas care zbura din Sydney spre Auckland a emis un apel de urgență pentru un posibil incendiu în cală. Zborul a aterizat în siguranță, fără victime, notează ABC.

Incident în timpul zborului Qantas 141

O cursă aeriană operată de compania Qantas a provocat momente de panică vineri, după ce piloții au emis un apel de urgență în timp ce avionul se apropia de Noua Zeelandă. Aeronava, un Boeing 737, zbura pe ruta Sydney – Auckland și a raportat un posibil incendiu în compartimentul de bagaje.

La aproximativ o oră distanță de destinație, echipajul a alertat autoritățile. Imediat, pe Aeroportul din Auckland au fost mobilizate echipe ale serviciilor de urgență, pregătite să intervină la aterizare.

Aterizare fără incidente și primele concluzii

Avionul a reușit să aterizeze în siguranță, fără ca în cabină să fie semnalat fum și fără ca pasagerii sau membrii echipajului să fie răniți.

Compania aeriană Qantas a precizat, într-un comunicat citat de AP, că alarma s-a dovedit a fi falsă. O investigație preliminară nu a identificat urme de incendiu.

Aeronava urmează să fie supusă unor verificări tehnice amănunțite pentru a fi stabilită cauza care a declanșat alerta.

Piloții au urmat procedurile internaționale în astfel de situații

Potrivit procedurilor internaționale, orice semnal privind un posibil incendiu la bord este tratat cu maximă seriozitate. De aceea, piloții au emis imediat apelul de urgență, iar echipajele de intervenție au fost mobilizate pe pistă înainte de aterizare.

Qantas, una dintre cele mai importante companii aeriene din Australia, a transmis că prioritatea sa rămâne siguranța pasagerilor și a echipajelor.

