International Atac cu o mașină la Consulatul Rusiei din Sydney. Un bărbat a fost arestat







Un bărbat de 39 de ani a fost arestat în Sydney, după ce a intrat cu un SUV prin porțile Consulatului Rusiei din Woollahra. Un polițist a fost rănit, iar zona a fost securizată de forțele federale. Autoritățile investighează motivele incidentului, potrivit ABC News.

Un bărbat de 39 de ani a fost arestat luni dimineață în Sydney, după ce a intrat cu mașina prin porțile Consulatului General al Federației Ruse, aflat pe Fullerton Street, în cartierul Woollahra. Potrivit poliției din New South Wales, incidentul a început în jurul orei 8:00, atunci când ofițerii au fost alertați cu privire la un SUV alb parcat suspect în fața clădirii diplomatice.

Când polițiștii s-au apropiat pentru a discuta cușoferul, acesta a accelerat și a lovit porțile consulatului, pătrunzând în curtea interioară. Imagini aeriene au surprins vehiculul oprit lângă catargul pe care era arborat steagul Rusiei, cu portierele deschise și geamurile avariate.

Poliția a confirmat că un agent de 24 de ani a suferit o rană la mână în timpul intervenției și a fost tratat la fața locului de paramedici. SUV-ul a fost ulterior tractat de autorități, iar zona a fost securizată de forțe federale.

Geamurile laterale din dreptul șoferului și al pasagerului au fost sparte în timpul intervenției, poliția din New South Wales fiind suspectată că a folosit bastoanele pentru a forța accesul în vehicul. Imaginile surprinse de un trecător arată momentul tensionat al operațiunii, în care agenții îi strigă conducătorului auto să iasă imediat din mașină și să se întindă la pământ.

Un martor a surprins confruntarea cu telefonul mobil, relatând că a văzut polițiștii scoțând armele în timp ce șoferul se afla încă în interiorul complexului consular. ”A fost o scenă dramatică, nu e ceva ce vezi în fiecare zi”, a declarat acesta.

Un cetățean rus în vârstă de 77 de ani, venit pentru formalități consulare, a relatat că a găsit strada închisă de poliție și că accesul la clădire a fost interzis pe durata cercetărilor.