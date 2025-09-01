Monden O fostă Miss s-a aruncat de la etajul 3 al hotelului. De ce a vrut să își pună capăt zilelor







O fostă Miss a sărit de la etajul trei. Un incident dramatic a avut loc duminică, 17 august, în stațiunea balneară Karlovy Vary, când Lenka Beličková, 52 de ani, fosta ocupantă a locului doi la concursul Miss Cehia din 1994, a sărit de la etajul trei al unui hotel din centrul orașului. În cameră se afla și fiica sa de 8 ani.

Femeia a supraviețuit căderii, dar a suferit fracturi severe la ambele picioare și a fost transportată cu un elicopter medical la spital. Căderea a avut loc pe promenada principală din apropierea Grandhotel Pupp, șocând trecătorii și oaspeții restaurantelor din zonă.

Martorii au relatat că gestul nu părea accidental. Un angajat al unui restaurant a spus: „A fost un moment șocant. Probabil pergola de sub fereastră i-a redus impactul căderii, altfel nu ar fi supraviețuit.”

Purtătorul de cuvânt al poliției, Nikola Záhorová, a precizat că femeia era conștientă la sosirea echipajului și răspundea la stimuli vocali, însă ambele picioare erau fracturate deasupra gleznelor. Ancheta inițială exclude implicarea unei terțe persoane.

Potrivit unor surse apropiate familiei, Beličková locuiește în Germania, dar se afla în Karlovy Vary pentru a vizita rude. Nu existau informații despre probleme psihice, iar gestul ar putea fi rezultatul unui moment de rătăcire.

Incidentul a fost făcut public abia în weekend, generând îngrijorare în rândul localnicilor și turiștilor. Poliția continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele.

Autoritățile reamintesc că persoanele aflate în situații de criză sau cele cu gânduri suicidale pot solicita ajutor prin linii specializate, precum Telverde Antisuicid (0800 801 200) sau Helpline DepreHUB (037 445 6420). În caz de urgență, se recomandă apelarea imediată a numărului 112.