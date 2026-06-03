Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața miercuri într-un incendiu izbucnit la un hotel din sudul capitalei Indiei, New Delhi, potrivit autorităților locale, potrivit agenției Reuters.

Tragedia s-a produs în cartierul Malviya Nagar, una dintre cele mai populate zone rezidențiale ale orașului.

Poliția a anunțat că peste 40 de persoane au fost salvate până în prezent, în timp ce echipele de intervenție au continuat operațiunile de căutare și evacuare. Incidentul este considerat unul dintre cele mai grave incendii produse în capitala indiană în ultimii ani.

Imagini difuzate de televiziunile locale au arătat clădirea cuprinsă de flăcări, coloane dense de fum și fațada grav afectată de incendiu. Martorii au urmărit operațiunile de intervenție dintr-o alee îngustă aflată în apropierea hotelului.

Posturile de televiziune au surprins, de asemenea, două persoane care au sărit de la un etaj superior al clădirii în încercarea de a se salva.

Potrivit lui Jitendra Kumar, oficial al administrației locale, primele informații indică faptul că incendiul ar fi avut legătură cu un restaurant care funcționa la parterul imobilului.

„Există informații potrivit cărora la parterul clădirii funcționa un restaurant. Cel mai probabil, incendiul a fost conectat de activitatea acelui restaurant”, a declarat acesta în fața jurnaliștilor.

Hotelul era situat în Malviya Nagar, un cartier cunoscut pentru populația numeroasă de studenți și tineri profesioniști. Zona este caracterizată de clădiri rezidențiale și spații comerciale amplasate la distanțe reduse unele de altele, ceea ce poate îngreuna intervenția serviciilor de urgență în cazul unor astfel de incidente.

At least 10 people were killed after a major fire broke out at a restaurant in Malviya Nagar, New Delhi, India.- Officials says. pic.twitter.com/LyeUUb1S1a — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 3, 2026

Autoritățile nu au oferit deocamdată informații privind identitatea victimelor și nici numărul exact al persoanelor rănite. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauza exactă a incendiului și pentru a verifica dacă au fost respectate normele de siguranță împotriva incendiilor.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor afectate de tragedie.

„Pierderea de vieți omenești este tragică”, a declarat liderul indian, exprimându-și compasiunea față de familiile victimelor și urând însănătoșire grabnică persoanelor rănite.