Politica

Schimbări în centrul Capitalei. Bulevardul Națiunile Unite va fi modernizat

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Schimbări în centrul Capitalei. Bulevardul Națiunile Unite va fi modernizatCiprian Ciucu. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat miercuri începerea lucrărilor de reamenajare a Bulevardului Națiunile Unite din București. Proiectul vizează eliminarea parcării de pe trotuare, extinderea spațiilor verzi, montarea de mobilier urban nou și refacerea infrastructurii pietonale, primele intervenții urmând să fie vizibile în următoarele luni.

Bulevardul Națiunile Unite va fi modernizat

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat demararea lucrărilor pentru reamenajarea Bulevardului Națiunile Unite, una dintre principalele artere din centrul Bucureștiului.

Edilul a afirmat că proiectul a necesitat o perioadă îndelungată de pregătire, care a inclus etapele de proiectare, bugetare și contractare.

„Când treceam pe Naţiunile Unite, mi se făcea ruşine! Cobori pe Victoriei, te duci către Palatul Parlamentului şi treci pe acolo! A durat ceva mobilizarea (proiectare, bugetare, contractare) dar vom pune la punct Bd. Naţiunile Unite. Aducem în centrul Bucureştiului conceptul de 'oraş parc'.”

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Mai mult spațiu verde și mobilier urban nou pe Bulevardul Națiunile Unite

Potrivit primarului, zona va beneficia de lucrări ample de modernizare, care includ amenajarea unor spații verzi suplimentare, montarea de pavaj nou și instalarea de mobilier stradal. De asemenea, parcarea pe trotuare va fi eliminată, în încercarea de a reda spațiul pietonilor și de a îmbunătăți aspectul zonei.

„Peste maxim două luni nu vețiu mai cunoaște zona. Va fi mai verde, punem pavaj, mobiler stradal nou și nu se va mai parca pe trotuare.”

Bulevardul Națiunile Unite

Bulevardul Națiunile Unite. Sursă foto: Facebook

Lucrările vor continua spre Parlament și Calea 13 Septembrie

Ciprian Ciucu a explicat că intervențiile au început cu reabilitarea parcării aflate la capătul bulevardului, urmând ca lucrările să avanseze către Palatul Parlamentului.

În etapa următoare, administrația locală intenționează să intervină și pe Calea 13 Septembrie, arteră despre care edilul spune că se află într-o stare necorespunzătoare.

„Am început cu reabilitarea parcării din capătul bulevardului și o luăm în sus, spre Parlament. Apoim ne vom apuca de Calea 13 Septembrie, care este într-o stare foarte proastă. Pe măsură ce instituțiile PMB se vor obișnui cu cerințele și strandardele pe care le cer, vom prinde viteză. Zonă cu zonă, vom pune orașul la punct.”

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