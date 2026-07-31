Ce sumă va primi bărbatul mușcat de un șobolan în București

Un bucureștean mușcat de un șobolan pe stradă, în vara anului 2021, va primi despăgubiri de 2.000 de euro, după ce Tribunalul București a stabilit răspunderea Primăriei Sectorului 1 și a Primăriei Municipiului București. Hotărârea a fost pronunțată după aproape cinci ani de procese, potrivit Agerpres.

Incidentul s-a produs într-o perioadă în care Sectorul 1 se confrunta cu o criză a deșeurilor, iar gunoiul nu mai fusese ridicat de pe străzi de peste 20 de zile.

Avocatul Adrian Cuculis a anunțat că instanța a considerat că Primăria Sectorului 1 și Primăria Capitalei nu și-au îndeplinit obligațiile privind salubrizarea și deratizarea. Potrivit avocatului, aceste deficiențe au favorizat înmulțirea rozătoarelor și au contribuit la producerea incidentului în care bărbatul a fost mușcat.

„După cinci ani de procese, Primăria Sectorului 1 și Primăria Generală au fost găsite vinovate pentru că un șobolan a mușcat un locuitor al Sectorului 1. Instanța a acordat despăgubiri de 2.000 de euro”, a transmis avocatul.

În iulie 2021, Sectorul 1 al Capitalei trecea printr-o criză majoră a deșeurilor. Gunoiul nu fusese ridicat timp de peste 20 de zile, iar pe străzi se formaseră mormane de resturi.

Autoritățile au instituit atunci starea de alertă prin Hotărârea nr. 8 din 23 iulie 2021. Avocatul reclamantului susține că acumularea deșeurilor a creat condiții favorabile pentru răspândirea rozătoarelor și a diminuat eficiența operațiunilor de deratizare.

În privința Primăriei Municipiului București, Adrian Cuculis afirmă că intervențiile de deratizare au început la 16 iunie 2021, cu aproximativ o lună înainte ca bărbatul să fie mușcat.

Potrivit acestuia, autoritățile recunoșteau la momentul respectiv existența unor întârzieri și a unor probleme provocate de lipsa fondurilor.

Normalizarea situației urma să se producă într-un interval de câteva luni, în condițiile în care acțiunile împotriva rozătoarelor începuseră mai târziu.

Instanța a reținut că ambele administrații au contribuit la menținerea unui risc pentru sănătatea publică, potrivit avocatului.

„Ambele (Primăria Sectorului 1 și Primăria Generală – n.r.) au menținut un risc pentru sănătatea publică, risc care s-a concretizat în cazul reclamantului (confirmat de martori, înregistrare video și acte medicale)”, spune avocatul.

Adrian Cuculis afirmă că incidentul a fost demonstrat în fața instanței prin declarațiile martorilor, înregistrări video și documente medicale.

Prin hotărârea pronunțată de Tribunalul București, bărbatul urmează să primească despăgubiri în valoare de 2.000 de euro.

Problemele provocate de rozătoare nu au dispărut din Capitală. În ultima perioadă, tot mai mulți șobolani au fost semnalați atât în spațiile publice, cât și în apropierea locuințelor. Primăria Capitalei a făcut recent apel la locuitori să păstreze curățenia și să evite acțiunile care pot atrage rozătoarele.

Compania Municipală Eco Igienizare aplică un plan anual de deratizare și a amplasat până în prezent 140.000 de cutii negre cu raticid în București.

Primăria Capitalei anunță însă că eficiența acestor măsuri este afectată atunci când rozătoarele găsesc în continuare surse de hrană pe străzi sau în apropierea tomberoanelor.

Autoritățile susțin că problema este alimentată și de persoanele care hrănesc porumbeii, câinii și pisicile fără stăpân, deoarece resturile de mâncare rămase în spațiile publice atrag șobolanii.