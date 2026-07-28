De ce nu dispar șobolanii din București. Explicația dată de Primăria Capitalei

Primăria Capitalei a anunțat marți că aproximativ 140.000 de cutii cu produs raticid sunt amplasate în București, iar intervențiile de deratizare se desfășoară după un plan anual. Instituția susține însă că tratamentele nu pot elimina problema cât timp rozătoarele găsesc hrană pe străzi, în jurul tomberoanelor și în zonele cu deșeuri, clădiri sau terenuri abandonate.

Compania Municipală Eco Igienizare desfășoară tratamente în funcție de tipul și amplasarea obiectivelor incluse în programul anual.

„Într-un oraş, lupta cu şobolanii trebuie să se dea pe mai multe fronturi! Ei nu pot dispărea doar prin deratizare. Curăţenia şi responsabilitatea fiecăruia dintre noi sunt esenţiale! Compania Municipală Eco Igienizare are un plan anual de deratizare, care stabileşte numărul de tratamente, în funcţie de locaţii", a transmis, marţi, Primăria Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.

Tratamentele au fost aplicate în piețe, târguri, cimitire, parcări de reședință, locuințe sociale, spații de agrement și alte zone deschise aflate pe domeniul public.

Intervențiile vizează și terenurile asociațiilor de proprietari, precum și clădirile și suprafețele administrate de instituțiile publice.

Primăria a anunțat că în imobilele de tip condominiu este aplicat primul dintre cele două tratamente prevăzute, iar în clădirile și pe terenurile instituțiilor publice se desfășoară a doua dintre cele trei intervenții programate.

„Se aplică primul tratament din cele două prevăzute în imobilele de tip condominiu şi al doilea din cele trei în clădirile şi pe terenurile instituţiilor publice. În afară de aceste tratamente programate, intervenim punctual ori de câte ori este nevoie, în urma sesizărilor cetăţenilor", precizează instituţia citată.

Pe lângă acțiunile cuprinse în planul anual, echipele intervin și punctual, în urma reclamațiilor trimise de bucureșteni.

În total, în Capitală sunt amplasate aproximativ 140.000 de cutii negre care conțin produs raticid.

Primăria a explicat că rozătoarele sunt atrase de resturile alimentare și de locurile în care se pot ascunde și înmulți. Instituția indică printre principalele cauze gunoiul menajer acumulat în apropierea restaurantelor și magazinelor alimentare, mâncarea aruncată pe stradă, precum și terenurile și clădirile neîngrijite.

„Deratizarea, oricât de bine ar fi făcută, nu poate rezolva singură problema. Şobolanii sunt atraşi de sursele de hrană şi de locurile unde se pot adăposti. Resturile alimentare aruncate pe stradă, prezenţa gunoiului menajer în zona restaurantelor şi a magazinelor cu profil alimentar, clădirile şi terenurile abandonate, toate acestea favorizează înmulţirea rozătoarelor".

Primăria susține că produsul raticid nu va atrage șobolanii dacă aceștia au acces la alte surse de hrană în apropiere.

„Oricâte cutii negre ar fi în zonă, şobolanii nu vor fi tentaţi de produsul raticid din interiorul lor, atâta timp cât găsesc altceva mai bun de mâncare. Aşadar, pentru ca deratizarea să funcţioneze, e necesară menţinerea curăţeniei, gestionarea mai eficientă a deşeurilor, igienizarea clădirilor şi a terenurilor abandonate", apreciază oficialii Primăriei Bucureşti.

Reprezentanții Primăriei au cerut ca hrana destinată porumbeilor, câinilor și pisicilor să nu mai fie lăsată la colțurile străzilor.

Instituția a amintit că serviciile de salubrizare sunt gestionate de primăriile de sector, iar neregulile pot fi sancționate de polițiile locale.