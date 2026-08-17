Aspiratorul poate fi folosit nu doar pentru îndepărtarea prafului și a murdăriei, ci și pentru a răspândi un miros plăcut în locuință. Un truc simplu este folosirea unei cantități mici de bicarbonat de sodiu parfumat sau a unor granule special concepute pentru aspirator, care pot ajuta la neutralizarea mirosurilor neplăcute și la împrospătarea aerului în timpul curățeniei.

Metoda trebuie însă adaptată tipului de aspirator. Nu toate aparatele permit introducerea unor produse parfumate în sac, recipient sau filtru, iar uleiurile esențiale nu trebuie turnate direct în motor, pe filtre ori în componentele electrice.

Una dintre cele mai simple variante este folosirea unor granule parfumate special concepute pentru aspiratoare. Acestea se introduc, de regulă, în sacul aparatului sau se aspiră într-o cantitate mică de pe podea, în funcție de instrucțiunile producătorului.

În timpul utilizării aspiratorului, aerul care trece prin aparat poate răspândi treptat aroma în încăpere.

O altă variantă folosită pentru neutralizarea mirosurilor este bicarbonatul de sodiu. Potrivit Cleaning Institute acesta poate absorbi anumite mirosuri neplăcute, însă nu trebuie introdus în cantități mari în aparat. Pulberea foarte fină poate ajunge în filtre și poate afecta funcționarea unor modele de aspiratoare.

Din acest motiv, cea mai sigură opțiune rămâne utilizarea produselor create special pentru tipul de aspirator pe care îl ai și respectarea instrucțiunilor aparatului.

Dacă mirosul neplăcut vine din covoare, bicarbonatul poate fi folosit înainte de aspirare, fără a fi pus direct în aparat. O cantitate redusă se presară uniform pe covor și se lasă să acționeze o perioadă, după care suprafața este aspirată foarte bine.

Bicarbonatul poate ajuta la neutralizarea unor mirosuri care au rămas în fibrele covorului. Metoda poate fi utilă în special în încăperile în care se gătește frecvent, în casele cu animale de companie sau în zonele unde textilele au prins miros de stătut. Înainte de utilizare, este indicat ca metoda să fie testată pe o zonă puțin vizibilă și să fie verificate recomandările producătorului covorului și aspiratorului.

Uleiurile esențiale sunt des folosite pentru parfumarea locuinței, însă nu este recomandat să fie turnate direct în aspirator. Lichidul poate deteriora filtrele sau alte componente ale aparatului, iar o cantitate prea mare poate lăsa depuneri.

O variantă mai prudentă este folosirea unor produse parfumate special concepute pentru aspiratoare. Dacă producătorul aparatului permite utilizarea unor accesorii parfumate, acestea trebuie folosite exact conform instrucțiunilor. Unele persoane aplică o cantitate foarte mică de ulei esențial pe un disc sau un material separat, însă această metodă nu este potrivită pentru toate aparatele. Manualul aspiratorului trebuie verificat înainte.

Filtrul aspiratorului are un rol important în reținerea particulelor de praf și în menținerea calității aerului evacuat de aparat.

Parfumul, uleiurile esențiale sau alte lichide pulverizate direct pe filtru îl pot încărca și îi pot reduce eficiența.

În plus, unele filtre trebuie păstrate complet uscate. Dacă sunt umezite și introduse în aparat înainte de uscarea completă, pot apărea mirosuri neplăcute și probleme de funcționare.

Pentru un miros plăcut în timpul aspirării, este mai bine să fie folosite produse destinate în mod expres acestui scop.

Uneori, parfumul nu rezolvă problema pentru că sursa mirosului se află chiar în interiorul aparatului. Praful, firele de păr, scamele și resturile aspirate se acumulează în sac sau în recipient. Dacă acestea rămân mult timp în interior, pot începe să producă un miros neplăcut.

În cazul aspiratoarelor fără sac, recipientul trebuie golit periodic și curățat conform indicațiilor producătorului. Și filtrele trebuie verificate. Un filtru murdar poate afecta atât puterea de aspirare, cât și mirosul aerului eliminat de aparat.

În cazul modelelor care folosesc sac, acesta nu ar trebui lăsat să se umple complet. Pe măsură ce în interior se acumulează murdărie, praful și resturile pot începe să capete un miros greu. Problema devine mai evidentă dacă au fost aspirate firimituri, păr de animale sau alte resturi organice.

Schimbarea regulată a sacului poate face o diferență mai mare decât folosirea unui parfum. După montarea unui sac nou, dacă modelul permite, poate fi folosit și un parfum special pentru aspirator.

Nu doar sacul și filtrul pot produce mirosuri neplăcute. Peria și tubul aspiratorului acumulează fire de păr, scame și praf. În timp, acestea pot forma un strat de murdărie care trebuie îndepărtat. Firele înfășurate în jurul rolelor trebuie scoase periodic, iar accesoriile lavabile pot fi curățate în funcție de recomandările producătorului. Este important ca toate piesele spălate să fie complet uscate înainte de remontare.

În cazul aspiratoarelor cu filtrare prin apă, recipientul nu trebuie lăsat plin după terminarea curățeniei.

Apa murdară păstrată în aparat poate dezvolta rapid un miros foarte neplăcut. Recipientul trebuie golit, spălat și lăsat să se usuce. Nici în acest caz parfumurile sau uleiurile nu trebuie adăugate în apă decât dacă producătorul precizează în mod expres că aparatul permite acest lucru.

Există soluții parfumate special concepute pentru anumite aspiratoare cu apă, însă acestea trebuie alese în funcție de model.

Aspirarea poate împrospăta temporar aerul, dar un miros plăcut în casă depinde și de alte obiceiuri. Aerisește încăperile înainte sau după curățenie, spală periodic textilele care acumulează mirosuri și nu lăsa praful să se adune în covoare și tapițerii.

Perdelele, canapelele, covoarele și saltelele pot păstra mirosuri chiar dacă podelele sunt curate. De asemenea, un aspirator întreținut corespunzător va evacua un aer mai curat decât unul în care sacul, recipientul sau filtrele nu au fost curățate de mult timp.

Pentru un parfum discret în timpul curățeniei, granulele sau odorizantele special concepute pentru aspirator sunt cea mai simplă variantă. Bicarbonatul poate fi folosit cu precauție pentru neutralizarea mirosurilor din covoare, însă pulberile fine și lichidele nu trebuie introduse direct în aparat fără verificarea instrucțiunilor producătorului.

Înainte de orice truc, curățarea aspiratorului rămâne esențială. Un sac schimbat la timp, un recipient golit și filtrele întreținute corect pot elimina sursa mirosului neplăcut și pot face ca locuința să miroasă mai proaspăt după fiecare curățenie.