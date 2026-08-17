Întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, ridică o problemă de credibilitate pentru Curtea Constituțională, în condițiile în care întrevederea a avut loc înaintea unei decizii privind legea ANI, susține Toni Neacșu.

Avocatul a susținut că situația trebuie analizată și prin prisma faptului că Tănăsescu era judecător-raportor în dosar, iar Bolojan avea, în opinia sa, un interes politic în soluția care urma să fie pronunțată. Neacșu a spus că discuția nu trebuie redusă doar la existența unei întâlniri între reprezentanții unor instituții, ci trebuie luate în calcul locul și momentul în care aceasta s-a desfășurat.

Fostul membru CSM a afirmat că președinta CCR nu avea în acel moment doar atribuții administrative în cadrul instituției, ci era implicată direct în analiza sesizărilor privind legea ANI.

„Problema aici e cu totul și cu totul alta. Pe de o parte este locul unde a avut loc această întâlnire, iar pe de altă parte, contextul special. Doamna Simina Tănăsescu nu are doar calitatea de președinte al Curții Constituționale, adică o calitate administrativă. Dumneaei era judecător-raportor în acel dosar. De partea cealaltă, nu aveam doar premierul României, aveam o persoană interesată din punct de vedere politic în soluția pe care urma să o dea CCR. Era și parte, întrucât era președintele partidului care până la urmă a făcut această sesizare”, a explicat avocatul în cadrul emisiunii Marius Tucă Show.

Toni Neacșu a explicat și rolul pe care îl are judecătorul-raportor într-un dosar aflat la Curtea Constituțională.

„Judecătorul raportor la Curtea Constituțională este cel care propune o soluție colegilor lui. Doamna judecător a venit, a analizat deja cele două sesizări și își formase o părere. Opinia o și exprimase în scris și urma să îi convingă pe ceilalți opt judecători să fie de acord cu opinia dumneaei.”, adaugă Toni Neacșu.

Avocatul consideră că disputa provocată de întâlnire depășește situația personală a președintei CCR și pune în discuție credibilitatea întregii instituții.

În opinia sa, Curtea trebuie să ofere garanții că acționează independent, imparțial și fără influență politică.

„Abia aici intervine, sigur că da, problema și lipsa aceasta de credibilitate care se extinde asupra întregii Curți Constituționale, nu numai asupra doamnei președinte. Aici nu cred că-i numai problema doamnei președinte, cred că e problema Curții Constituționale în ansamblu. Pentru că e important dacă ea ne poate oferi nouă garanții că într-adevăr este independentă, că într-adevăr este imparțială și neutră din punct de vedere politic. Ori prin modul în care s-a exprimat public în nenumărate rânduri, eu pot începe din 2024 sau chiar aș merge puțin mai în spate… Dar să zicem 2024, continuând cu ce a făcut la începutul acestui an și culminând cu această întâlnire, Curtea Constituțională demonstrează că e greu să ai încredere în ea.”, menționează Neacșu.

Fostul membru CSM a legat problema credibilității CCR și de reacția Înaltei Curți de Casație și Justiție. El a afirmat că magistrații sunt implicați în conflicte și dosare care ajung în fața Curții Constituționale, motiv pentru care încrederea în imparțialitatea instituției este importantă.

„Și exact asta, ca să revin, exact asta cred că au vrut să transmită cei de la Înalta Curte de Casație și Justiție și judecătorii în general. Pur și simplu ei asta spun. Avem conflicte la Curtea Constituțională, avem dosare pe rolul Curții Constituționale, conflicte în care suntem implicați ca autoritate importantă a statului, ca putere judecătorească și nu avem încredere că această Curte Constituțională e în stare să rezolve potrivit Constituției. Adică în mod egal, în condițiile în care, de partea cealaltă, reclamant sau, mă rog, de partea cealaltă, este guvernul condus de Ilie Bolojan.”, afirmă fostul membru CSM.

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a provocat reacții după ce existența întrevederii a fost confirmată. Bolojan a respins acuzațiile privind o posibilă intervenție în activitatea Curții Constituționale și a susținut că discuția a vizat chestiuni administrative.

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a cerut clarificări și a atras atenția asupra riscului ca situația să afecteze imaginea și credibilitatea Curții Constituționale.

Tot luni, CCR a declarat constituțional amendamentul ANI potrivit căruia persoanele aflate în conflict de interese și care ocupă o funcție publică își pierd mandatul. Unul dintre cazurile vizate este cel al lui Dominic Fritz, declarat în conflict de interese.