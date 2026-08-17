Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean a declarat că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și actuala șefă a CCR, Simina Tănăsescu, nu ar fi trebuit să aibă loc. El a spus că instituția trebuie păstrată în afara scandalurilor și că astfel de întrevederi pot afecta percepția publică asupra deciziilor Curții.

Augustin Zegrean a spus că președintele Curții Constituționale nu este subordonat niciunei alte instituții și că independența CCR trebuie protejată.

„În mod normal, ar fi trebuit să nu se întâmple această întâlnire. Nu are ce să discute președintele CCR cu prim-ministrul demis. Președintele CCR nu este supus niciunei alte instituții ale statului. CCR este o instituție independentă și trebuie să rămână așa, cei care fac parte din această instituție au obligația să respecte această condiție. Curtea trebuie menținută în afara acestor scandaluri”, a declarat Augustin Zegrean, în cadrul intervenției la Digi24.

Fostul președinte al CCR a pus accent și pe caracterul discret al întrevederii.

Augustin Zegrean a afirmat că președintele CCR poate participa la evenimente publice alături de parlamentari sau miniștri, însă acest lucru este diferit de o întâlnire care nu este cunoscută public.

„Nu este normal să ai întâlniri secrete”, a subliniat Zegrean, cu argumentul că, în calitate de președinte al CCR, poți participa la evenimente publice alături de parlamentari sau miniștri.

El a spus că astfel de situații pot genera suspiciuni inclusiv asupra hotărârilor Curții.

„Dar nu înseamnă că am stat de vorbă cu ei despre lucruri secrete. Uitați unde se ajunge dintr-o scăpare. Nu cred că au făcut-o cu mare interes, pur și simplu nu și-au dat seama. E rău că s-a ajuns aici, pentru că nimeni nu va mai crede în temeinicia deciziei pe care ar trebui să o soluționeze”, a adăugat Augustin Zegrean.

Luni, Curtea Constituțională a avut pe ordinea de zi sesizările de neconstituționalitate privind Legea ANI.

Judecătorii constituționali au analizat și două sesizări depuse de AUR, una referitoare la Legea Biodiversității, jalon din PNRR, și alta privind un împrumut la BIRD.

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc cu doar câteva zile înaintea acestor decizii, context în care Augustin Zegrean a declarat că întrevederea ar fi trebuit evitată