Când au loc Moșii de toamnă 2026. Ce trebuie pregătit pentru pomenire

Moșii de toamnă sunt prăznuiți în 2026 pe 7 noiembrie, zi cunoscută în tradiția ortodoxă și drept Sâmbăta Morților. Credincioșii merg la biserică pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice, participă la Sfânta Liturghie și la slujba Parastasului și pregătesc alimente care sunt împărțite apoi de pomană.

Ziua este dedicată rugăciunii pentru cei adormiți, iar în biserici sunt aduse pomelnice cu numele rudelor decedate. Alături de acestea, oamenii duc colivă, colaci, vin și lumânări, care sunt sfințite în timpul slujbei.

În 2026, Moșii de toamnă cad pe 7 noiembrie. Pomenirea are loc în mod obișnuit în prima sâmbătă din noiembrie, înainte de începerea Postului Nașterii Domnului.

Sâmbăta este considerată, în tradiția ortodoxă, ziua dedicată pomenirii celor morți. Alegerea acestei zile este legată de faptul că Iisus Hristos a stat în mormânt sâmbăta, înainte de Înviere. De aici s-a păstrat și obiceiul ca pomenirile celor adormiți să fie făcute cu precădere în această zi a săptămânii.

Credincioșii pregătesc pentru slujbă colivă, colaci, vin și lumânări. Coliva este nelipsită de la parastase și este legată de simbolul Învierii, prin grăuntele de grâu care moare pentru a aduce rod.

Pâinea sau colacul și vinul sunt folosite în cadrul pomenirii făcute de preot, fie la biserică, fie la mormânt. Lumânările și candelele sunt aprinse în memoria celor adormiți. Înainte de Moșii de toamnă, multe familii merg la cimitir pentru a curăța mormintele rudelor și pentru a pregăti locul de pomenire.

După slujbă, alimentele pregătite sunt împărțite pentru sufletele celor adormiți. Pentru că pomenirea are loc toamna, în pachetele oferite de pomană apar adesea produse specifice sezonului și fructe din noua recoltă.

Se pot împărți mere, pere, struguri și nuci, alături de colivă și colaci. Unele familii pregătesc și mâncare gătită, precum sarmale, orez cu legume, friptură sau plăcinte. Preparatele pot fi de post sau de dulce, în funcție de zi și de preferințele familiei.

Coliva are un rol important în pomenirea celor morți și este prezentă la aproape toate parastasele. Ea este asociată cu ideea de Înviere și cu grăuntele de grâu care este pus în pământ pentru a rodi. Alături de colivă, vinul, pâinea și lumânările fac parte din elementele aduse în mod obișnuit la slujbele de pomenire.

Toate acestea însoțesc rugăciunea pentru cei adormiți și gesturile de milostenie făcute în memoria lor.

În unele zone ale țării se păstrează obiceiul ca, în Sâmbăta Morților, oamenii să evite muncile grele în gospodărie. În anumite sate nu se spală și nu se mătură în această zi, tocmai pentru că timpul este rezervat pomenirii și rugăciunii.

Moșii de toamnă sunt considerați și un moment în care trebuie evitate certurile și conflictele. Ziua este legată de liniște, milostenie și păstrarea legăturii cu memoria părinților, bunicilor și strămoșilor.

Cuvântul „moși” este legat de ideea de strămoși. De aceea, Moșii de toamnă reprezintă una dintre zilele în care sunt pomeniți cei din familie care au murit, indiferent de momentul în care a avut loc trecerea lor la cele veșnice.

În biserici sunt oficiate Sfânta Liturghie și slujbe de Parastas, iar credincioșii duc pomelnice cu numele celor răposați. Pomenirea este însoțită de rugăciune și de împărțirea alimentelor pentru cei aflați în nevoie, în memoria persoanelor decedate.