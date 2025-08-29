Calendar ortodox, 29 august. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezatorul. Sărbătoare cu cruce roșie

Din cuprinsul articolului Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Rugăciunea care se spune în această zi

Biserica Ortodoxă prăznuiește pe 29 august Tăierea capului Sfântului Ioan Botezatorul. Aceasta este ultima mare sărbătoare a anului, pentru că de la 1 septembrie începe un nou an bisericesc.

Din Evanghelie știm că Irod, la ospățul dat pentru a-și sărbători ziua de naștere, i-a cerut Salomeei, fiica Irodiadei, să-i danseze. Aceasta, învățată de mama ei care-l ura pe sfânt, a cerut drept răsplată capul Sfântului Ioan Botezătorul. Irod s-a învoit mai ales că Sfântul Ioan Bottezătorul era întemnițat pentru că îl mustrase pe Irod pentru traiul său neleguit cu Irodiada, soția fratelui său.

Irod a dat trupul lui Ioan Botezătorul ucenicilor pentru a-l înmormânt la Sevastia. Capul sfântului a fost îngropat de către Irodiada în curtea sa.

Conform tradiției, Sfânta Ioana este cea care a luat capul Sfântului Ioan din curtea Irodiadei și l-a îngropat la Ierusalim . Acolo a rămas până pe vremea împăraților Constantin și Elena, care au dus capul la Emesa, Siria. Cea de-a două aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul a lvut loc la Emesa în anul 453.

Ulterior, capul său a fost îngropat la Comane. Iar mai apoi a fost dus de către Sfântul Ignatie la Constantinopol în anul 860. În timpul cruciadelor, o parte a capului său a fost luată de la Constantinopol de către latini și a fost trimisă la o biserică din Amiens.

„Sfinte Ioane, Înainte-mergătorule, frumuseţea cerului şi bucuria pământului, cel ce prin tăierea capului tău pământul întreg l-ai sfinţit, primind această smerită rugăciune a noastră, izbăveşte-ne din toate nevoile şi ne scoate din chinul ce va să fie, pe noi, cei ce te lăudăm cu credinţă şi nădejde.

Ca unul ce stai înaintea scaunului lui Hristos, ajută-ne să-i biruim pe vrăjmaşii văzuţi şi pe cei nevăzuţi. Izbăveşte-ne din tot necazul şi, având îndrăznire către Domnul, fereşte-ne de ispitele acestui veac. Dăruieşte-ne nouă, Sfinte Ioane Prorocule, putere din cer şi, ca unul ce eşti făclie strălucitoare, luminează-ne pe noi, cei ce alergăm la slăvita prăznuire a trecerii tale la Domnul. Amin!”.