Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 27 decembrie 2024. Călăuza







27 decembrie

Horoscop Pe 27 decembrie s-au născut Johannes Kepler, Louis Pasteur, Marlene Dietrich, Jacques Bernoulli, Sir George Cayley, Cyrus Stephan Eaton, Gérard Depardieu, Pavel Mihailovici Tretiakov, Tudor Vianu.

Pe 27 decembrie, în calendarul creștin-ortodox, se amintește pe Sfântul Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Sărbătoare foarte importantă, cu roșu în calendar, considerată a treia zi de Crăciun.

„Dacă a treia zi de Crăciun va ninge, atunci va fi rod bun!” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 560, după Gherman.

”De la Crăciun şi până la Bobotează, în casa unde sunt fete de măritat nu se toarce, nu se coase. Că altfel nu se mărită!” (Olteanu, Speranţia)

Uneori articolele pe care le scriu nu au surse de informație oficioase, nu sunt convenționale, ci dau o istorie alternativă, vă invit să ieșiți din șabloane și cenușiul ”déjà vu”! Cred că aici este unul dintre ele. Tradiția este bună, dar nu întotdeauna, nu tot ce este nou este mai bun, dar nici ce este vechi, poate nu se mai potrivește! Dacă nu vă place, este o poveste, și dacă tot nu vă place, nu mai citiți, nu am ce să fac, unora le place jazzul, altora, nu! Dacă vreți să comentați o puteți face numai la dom.profesor@gmail.com.

Trebuie să mai știți ceva despre mine. Unchiul meu, episcopul Roman Ialomițeanul, mă vedea îmbrăcând sutana și poate, de ce nu, un vlădică, poate chiar în vârf. Eram un copil bun, ascultător și liniștit. Citeam mult, imens și testele de inteligență, făcute la școală, au arătat un IQ mare. Tataie Pascale s-a opus. Dar unchiul îmi aducea mereu cărți pe care le devoram. Pot să spun că am făcut o parte din seminar acasă. Așa că nu mi-a fost greu să ajut un prieten când a vrut să-și dea doctoratul în teologie, cu o temă de istorie religioasă, ceva cu creștinismul și imperiul roman. O lucrare de doctorat, este, de cele mai multe ori, o lucrare colectivă.

Pe doctorant îl ajută prietenii și ceilalți doctori în domeniu, uneori. Conducătorul de lucrare și asistentul lui. Alți referenți de specialitate. Profesori asociați de peste hotare, cărora li se solicită expertiza. O lucrare de doctorat, foarte simplist, are două părți. O parte care descrie starea și stadiul subiectului, până la acel moment și apoi contribuția originială, teza doctorului. Ajutorul poate fi ajutat NUMAI la partea de istorie a subiectului - să cumperi sau să consulți cărțile pe domeniu, să citești și să fișezi, poate să faci și niște considerații pe ceea ce a fost deja scris.

Cred că trebuie strigat PLAGIAT numai la partea originală care ar fi trebuit să aparțină 100% autorului. Plagiatul care se referă la partea care prin definiție este istorică, se referă la ceea ce au scris alții, este dubios și evident tendențios. Dar, România este patria tuturor posibilităților și tuturor perversităților!

Ceea ce vă spun acum este rodul a mulți ani de cercetări și consultări de mii de cărți din biblioteci și înscrisuri din arhive. Inclusiv din Orient. NU este nimic luat de pe net, sau de pe vreun site religios. Știți că nu-mi place netul, cu muntele de prostie Wikipedia!

Ei bine, noi avem o imagine a lui Yessus, Iisus și a ceea ce s-a întâmplat cu el numai prin prisma scrierilor religioase, sau a filmelor de Hollywood. Interesantă alăturare, dar nu fără intenție.

Autorii mei preferați se numesc Jaroslav Pelikan, Edward Gibbon, Adolf von Harnack și bineînțeles, cei patru evangheliști: Matei, Marcu, Ioan și Luca.

Să ne amintim că în acele timpuri, acum două mii de ani, religia era politică și politica era religie. Mișcarea lui Iisus a fost, de la început, îmbrățișată de multă lume, un partid revoluționar evreu, o mișcare de tineret și a avut și mulți oameni puternici și cu bani, dar care au preferat să rămână anonimi, mai mult sau mai puțin. Gen Iosif din Arimateea care apare doar la Judecata lui Iisus și îi ține partea și apoi îi oferă un mormânt pe măsura unui conducător de popoare.

Un cântec de slavă copt, sau o omilie, spune cam așa: dar ce sunet frumos se aude, ce cântec al îngerilor, iată vine cetatea lui Iisus în marș, iată-i pe cei cinci mii, iată-i și pe cei șaptezeci, iată-i pe cei doisprezece și iată-l și pe Iisus, Învățătorul, Regele Lumii. Nu am pus ghilimele pentru că așa am tradus eu din germană, după von Harnack, iar varianta originală poate să difere. Ideea, mesajul, contează!

Informația este că partidul lui Iisus avea o structură piramidală: cinci mii de membrii permanenți, șaptezeci de activiști și doisprezece adjuncți. Ștefan făcea parte din activiști. Nu, nu era diacon, pentru că Iisus nu a vrut nicio Biserică nouă. El dorea doar reforma vechii Legii iudee, de aceea i-a alungat pe cămătari din Templul Tatălui Lui, în loc să-l dărâme. O mișcare care vrea să înlocuiască, în primul rând distruge tot ceea ce este vechi și neconform cu noua credință. Departe de intenția lui Iisus să creeze o altă credință!

Este cert că Ștefan nu era diacon, pentru că nu avea unde să fie, nu era o organizație clericală ci o mișcare iudee revoluționară spirituală, care, la început, a fost considerată contra romanilor. Dar Iisus își pierde susținerea politică și națională după cuvântarea de pe munte. Toată lumea se aștepta să fie o parabolă contra romanilor, a invadatorilor străini, o invitație la luptă, la revoluție. Nu a fost așa, Iisus era pe un nivel mult mai sus, superior! Ciocnirile, chiar bătăile dintre oamenii lui Iisus și iudeii ortodocși, dar și foștii aliați, zeloții, de exemplu, devin dese. Simple păruieli, mici ciomăgeli, înjurături și scuipături cât cuprinde. Să ne închipuim fanii a două echipe de fotbal. Până în anul 30, așa spune un document.

O bătaie confuză dintre oamenii lui Iisus și zeloți și un zelot moare, fără o rană vizibilă, probabil că l-a lăsat inima. Prilej pentru Sanhedrin să-l acuze pe Iisus. Ștefan, care participase la bătaie, ia cu curaj asupra sa vina. Sanhedrinul îl condamnă la moarte prin lapidare, după legea talionului, ochi pentru ochi, moarte pentru moarte. Episodul declanșează o prigoană împotriva partizanilor lui Iisus. Trei mii fug din Iudeea și ajung la Antiochia, mare oraș pe atunci, capitală regională, unde dau afară din sinagogi pe vechii rabini și instaurează, pentru puțin timp, credința în Iisus, Învățătorul, Regele Lumii. După această versiune istorică, creștinismul a început în anul 30, înainte de Crucificare, cu trei ani!

Versiune oficioasă, a Bisericii, este că diaconul, de fapt arhidiaconul Ștefan a fost omorât în aceleași condiții arătate mai sus, dar motivul a fost altul, predicile, în anul 34 sau 35, deci după Crucificare. Și că exista o Biserică, după intervenția Duhului Sfânt.

Istoria spune că Biserica lui Iisus a fost edificată mult mai târziu, în secolul II, din cauza dogmei. O mișcare religioasă, o credință are o dezvoltare explozivă în primii 30 de ani. Nu a fost așa cu creștinismul, poate de aceea a avut o altfel de istorie, un destin aparte. Se aștepta a Doua Venire a Lui Iisus. Mâine, săptămâna viitoare, poate peste o lună! A Promis, doar! Vine Șeful și le rezolvă pe toate, ce nevoie avem de organizare, de biserici, de preoți, diaconi și episcopi?

După aceea, prin secolul II-III, organizarea, mai ales în teritoriu, a Bisericii creștine a fost nec plus ultra. A fost unul dintre motivele pentru care creștinismul a devenit religie de stat în imperiul roman, la primul consiliu ecumenic, de la Niceea, în anul 325. La anul se împlinesc 1.700 de ani de creștinism european. Sper să fie sărbătorit așa cum trebuie, fără politic corect. Vă amintesc, politica era religie și religia era politică. Cu mintea noastră secularizată este greu să înțelegem importanța păstrării și continuării canonului ortodox creștin pe aceste meleaguri unde a fost și este factor civilizator și de progres.

Mulțimea mai are niște reflexe cu conotație religioasă și niște obișnuințe gastronomice. Aici s-a ajuns în secolul XXI, când o reclamă comercială, Moș Crăciun, a înlocuit Nașterea Pruncului și islamul face prozeliți pe FB. De fapt nu este bine să te joci cu timpul, o să vedeți de ce.

Dar altceva doream să vă comunic, dragii mei lupi, padawani și hobbiți. Ceva despre timp. Printre multele emailuri, majoritatea cu urari și cuvinte de sezon, am dat și de un email, mai deosebit, cu sigla steaua Sirius și sistemul solar pe fond verde, stema Academiei Sirius. Nu o căutați pe net, Academia Sirius nu este pe net. Nu vinde nimic, nu cumpără nimic și este prea bogată ca să vrea reclamă și să fie prezentă pe Google.

Da, parcă o mică parte din ea este pe net, partea de învățământ clasic ”Where Stars are Born”, pentru tineri, copii și adolescenți. Fundația are mult prea mulți bani proveniți, unii dintre ei, de la evreii americani foarte bogați, sau de la cei interesați de mai mult decât viața cotidiană și materialismul ei evident. De exemplu Howard Hughes Jr. a donat multe milioane de dolari către Academia Sirius. Ei bine, Academia Sirius face studii, cercetări și emite îndreptări mondiale în domeniul fenomenelor mai puțin obișnuite, para-normale, mai rare, sau mai puțin studiate. Psihologia maselor este una dintre disciplinele în care excelează.

Dar, este cunoscută de cei care contează pentru premiul ei anual pentru cercetări deosebite, pentru astrologie și programele de computer și studiile de astrologie. Hai să nu lungesc vorba, aveți și altele pe cap, unii sunt în vacanță alții abia așteaptă să se termine programul.

Academia Sirius emite, la mai mulți ani odată, niște statistici și niște îndrumări pentru practicarea astrologiei, în sensul ca practicanții astrologiei să se adreseze pe măsura problemelor care interesează publicul respectiv, din țara în chestiune și să încerce să le dea sfaturi ca să rezolve problemele lor mai ușor. Să fie pe lungimea de undă a publicului.

Dar uneori, dacă nu deseori, sunt premiate cercetări mai speciale, OZN, teleportare, motor gravitațional etc. Premiul se dă în seara de Crăciun, întotdeauna în sala mare, la ”Hotelul Waldorf Astoria” din New York.

Scriam, în anul 2019: ”Spre plăcuta mea surpriză în ”Rules of Behavior”, anul acesta, a fost premiat un bielorus, Serghei Cerkovski, naturalizat de câțiva ani în SUA. Istoric, cu un doctorat la Harvard. Ei bine, Academia Sirius a premiat studiile istoricului referitoare la alterarea istoriei globale a Pământului. Cerkovski demonstrează, cu argumente, că în istoria cunoscută au avut loc niște evenimente neașteptate și ciudate, rupte din contextul general. Parcă cineva ar fi schimbat cursul evident și normal, în continuitate, al timpului. Abia aștept să primesc lucrarea lui Serghei Cerkovski, fiind laureat al premiului Academiei Sirius pentru anul 2004, mă bucur de niște privilegii, țin legătura cu secretariatul și primesc multe informații de acolo.”

Ei bine, nu am primit nimic, dupa cinci ani Biblioteca Academiei Sirius afirmă că nu a primt niciodată manuscrisul lui Cerkovski. Mai mult, ieri am aflat că Serghei Vasielevici Cerkovski s-a săvârșit din această lumea în iunie, anul acesta. Era în faza finală a ”Dovezilor pentru alterarea istoriei globale a Pământului”. Decesul a survenit în urma unei explozii a gazelor din locuința lui. Poliția a clasat dosarul, dar mie mi se pare foarte suspect.

Sunt multe de spus, multe de comentat, dar nu este încă cazul, o să vă informez, sau nu, după ce, poate, o să primesc lucrarea.

Așa că eu o să mă uit la un film, la care mă uit mereu în această perioadă a anului, un ritual anual care se repetă în preajma Crăciunului - este capodopera lui Andrei Arsenievici Tarkovski, ”Stalker”, Călăuza. Acum trebuie să vă spun că atunci când pomenesc de ”Stalker” îmi vine imediat în minte Andrei Gheorghe. Câte discuții lungi nu am avut cu el despre Călăuză. ”Rebiata, ești o călăuză și Zona a fost făcută special pentru tine!” îmi spunea, zâmbind, Andrei. Dumnezeu să-l odihnească!

Într-un fel și eu mă consider o călăuză, curiozitatea și dorința de a știi mă face în primul rând propria mea călăuză, într-o lume, care, ca și ”zona” este schimbătoare, greu de înțeles și periculoasă. Ca și călăuza, Îl caut pe Dumnezeu. Ca și călăuza am avut multe nenorociri mari în viață, umilința nu mă lasă să mai mă laud cu ele. Eu am mers și mai departe și m-am pustnicit, în asceză, sărăcie și abstinență, poate, după film și călăuza s-a pustnicit, sau a adormit, s-a săvârșit din această viață, ne lasă să înțelegem monologul final al soției lui.

Am spus întotdeauna că ”Gone with the Wind” este filmul meu preferat, dar în adâncul inimii știu că este ”Stalker”. L-am văzut, poate, de o sută de ori și tot o să-l mai revăd. Nu l-ați văzut? Înseamnă că v-ați rătăcit în Zonă! Dar, atenție, ca să vezi și să înțelegi această capodoperă, nu trebuie să fii, în primul rând, inteligent, ci, mai ales, sensibil spiritual!

Să vezi filmul simbolic al propriei vieți, ce nebunie gotică, ce viziune după o pipă de opiu, ce vis ciudat și ce întorsătură ciudată și vicioasă a destinului! Dar, mai este ceva, speranța de a fi în viață, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

NOTA Urmare multor, foarte multor cereri, pe toate glasurile, din partea domniilor voastre, pentru horoscopul 2025, m-am hotărât să-l public, începând cu weekendul acesta. Lectură plăcută!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 decembrie 2024

BERBEC O zi în care configurația astrologică îți aduce noroc bun. Mai în toate domeniile. Dar poţi să ții cont și de sfaturile prietenilor și ale membrilor familiei, pentru programul sărbătorilor! Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate şi nu vorbeşti prea mult! Dar atenţie, nu tot românul este poet! Şi ca burghezul lui Moliere o să constaţi că toată viaţa ai vorbit în proză. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Astăzi ai chef sa manânci ceva special, după mâncărurile grele şi indigeste de Crăciun. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mancând mult şi dulce! Mai bine du-te într-o sală şi fă puţin sport, pentru că afară nu este timp frumos să alergi într-un parc. Şi oricum, eşti prea comod ca să înfrunţi frigul şi zăpada!

TAUR Dacă eşti la serviciu trebuie să ții locul celor plecați în vacanță. Nu te speria, stelele arată o perioadă calmă, liniştită pentru tine, în care poţi să faci ordine prin fişiere. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor ceva mai importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp, sau îi ameţeşti de cap cu citate din Dan Puric. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună.

La serviciu, dacă lucrezi şi nu eşti în vacanţă, sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţând la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : "totul sau nimic"! Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare in jocul tău cotidian. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură!

GEMENI Dimineață densă, fie că eşti acasă, la curăţenie, fie la serviciu, undeva. Domeniul favorizat este cel sentimental, poate întâlnești pe cineva, cumva, pe seară, poate la un film nou. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză. Trebuie să ştii cel mai bine acest lucru, doar eşti ca argintul viu. Mercurul este metalul zodiei! Dar uneori uiţi lucrul acesta, mai ales dacă anturajul este obtuz şi mediocru. Întelegerile trecute trebuie mereu reînnoite, atât în afaceri cât si in dragoste, altfel partenerii işi cam "uita obligaţiile" ! Apoi, astăzi este o zi din perioada de sfârşit de an când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu am făcut nimic anul ăsta”, aşa că ceva, ceva, trebuie să faci!

RAC Energia şi optimismul îţi revin treptat, continuă cu ceea ce ai de făcut. Conjunctura arată că, pe plan mental, eşti motivat şi într-o stare de spirit bună. Nu pleca la drum lung. Cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la cumpărături, vei evita neplăcerile. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni sau rude.

LEU Dinamic şi combativ, astăzi te implici într-o idee, un proiect important, la serviciu sau acasă. Trebuie să mai ai răbdare pentru interesele tale personale, aspectele nu te ajută prea mult. Astazi ai o imagine care poate fi mult îmbunătăţită, mai ales dacă nu te enervezi când eşti contrazis şi nu te repezi să dai sentinţe! Nu incerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului - asta ca sa obţii ceea ce vrei. Repet mereu şi lucrul acesta, poate odată şi odată chiar o să vrei să-l experimentezi călcând-ţi pe propria coadă imperială.

Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex sau orientare sexuală ai fi. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi dusmanii, mai ales in dragoste, pentru ca dacă calci pe dintii greblei, te loveste coada in cap! Doar suntem o naţiune de proto-ţărani şi fiecare avem o greblă virtuală!

FECIOARĂ Petrecerile și efortul din ultimul timp te doboară astăzi. Trebuie să faci o pauză și mai ales să modifici comportamentul alimentar. Mâncare ușoară, salate, fructe și mult, mult somn. Stelele iţi recomandă sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Leului, in general cu semnele de foc. Nativii din zodia Fecioarei, ca cei mai mari consumatori de sapun din zodiac, au uneori înclinarea, din prea mare grija faţă de alţii să nu le vadă defectele evidente. Mai mult, în cazul tău încerci să-i “speli” de pacate in mod nepermis şi pana la urma pagubos. De aia ai dezamagiri pe care nu le meriţi! Pe seară un procent dintre Fecioare se gândeşte la o cină festivă, poate în doi.

BALANȚĂ Conjunctura astrologică indică o perioadă favorabilă, dar, astăzi, atenție ce cumperi și cât cheltuiești. Moderație la regimul alimentar. Amână ce nu poți rezolva, este o metodă verificată. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Stelele spun să te plimbi prin Mall, sau macar printr-un supermarket local in căutarea unui obiect dragut, util şi poate chiar şi ieftin. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn, face şi el ce poate. Nu este rea ziua de astăzi, dar totul este statistic, stohastic, este probabilistic. Trăim într-o posibilă probabilitate!

SCORPION O zi nu prea grozavă. Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic important, doar activitatea minimă cotidiană. Nu te băga în chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viata intima a unui coleg, a unui prieten, a unei rude. Limitează-te la trăncăneala mondenă obişnuită. În Orient se spune că trebuie să-ţi oferi ajutorul de trei ori. Dacă eşti refuzat de trei ori înseamnă că ţi-ai făcut datoria. Nu poţi, nu este permis, să “ajuţi” pe cineva împotriva voinţei lui. Chiar dacă este rudă apropiată, chiar dacă este copilul tău! Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intenţionat, să te conducă şi să-ti organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur.

SĂGETĂTOR Astăzi te simți chiar bine pentru că te simți în relativă siguranță iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieții! Relaţiile cu familia şi anturajul pot sa sufere unele modificari in sensul unei segregatii urmare repetatelor tale declaratii ca vrei sa pleci din ţară. Trebuie să te hotărăşti dacă chiar vrei să emigrezi, să schimbi totul, sau este doar o scuză ca să nu-ţi asumi responsabilităţi. Secretul cel mare este că peste tot este la fel, ba în unele locuri este mai rău decât în România. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul la serviciu sau cu familia, dacă eşti înţelept şi stai acasă în acestă seară.

CAPRICORN Atenţie la vremea schimbătoare, la incidentele pe zăpadă, la băuturile reci. Chiar dacă nu este ziua ta de naștere, poți primi mici atenţii, cadouri, de la membrii familiei şi/sau prieteni. Fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”. Şi se adugă : “O să avem cu toţii de câştigat!”. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii... Poate este ziua ta şi chiar vrei să te bucuri de ea cum vrei tu - nu cum vor alţii. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile facute! Nu pleca la drum, mai ales la căderea serii.

VĂRSĂTOR Domeniul familiei, al parteneriatului de viață este avantajat de conjunctura astrologică. Poți profita ca să stabilești unele lucruri cu jumătatea ta, să faceţi împreună planuri pentru 2025. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discuţiile avute în ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajează sa fii elocvent şi sa ai astăzi ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. In orice caz, trebuie sa dai dovada de discreţie, diplomatie şi eleganta. Poate că, totuşi... în această perioadă relaţiile se stabilesc mult mai uşor!

PEŞTI Trebuie să fii energic, dinamic, ca să poți rezolva satisfăcător problemele de la serviciu și/sau de acasă. Pe seară poți să faci vizite sau, după caz, poţi primi o veste, poate o invitaţie. Astăzi ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie, exceursie şi poate, nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astăzi coopereaza, dar atentie la confesiuni. Nu te lega la cap, dacă nu te doare capul. Atenţie la un Leu, sau Leoiacă, din anturaj.