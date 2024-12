Anca Todoni, în turul doi al calificărilor la Brisbane. N-a avut concurență

Anca Todoni, numărul 118 mondial, a ajuns, vineri, în turul doi al calificărilor la turneul de categorie WTA 500 de la Brisbane, cu premii totale de 1,5 milioane de dolari.

Todoni, cap de serie 8, a învins-o în primul tur pe suedeza Mirjam Bjorklund (765 WTA), scor 6-1, 6-2, într-o oră şi opt minute. Pentru un loc pe tabloul principal, Anca Todoni o va înfrunta pe favorita 5, sportiva din Slovacia Anna Karolina Schmiedlova (110 WTA).

First win of the 2025 WTA season for the Romanians goes to Anca Todoni!

She plays an amazing match in her Brisbane qualifying R1 match, hitting 7 aces to 0 double faults on her way to victory. Anca Todoni defeated Mirjam Bjorklund 6-1, 6-2. pic.twitter.com/WhMZONSO3Z

— Romanian Tennis (@WTARomania) December 27, 2024