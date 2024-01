WTA Brisbane. Sabalenka și Rîbakina luptă pentru trofeu într-o reeditare a finalei Australian Open 2023

Aryna Sabalenka şi Elena Rybakina sunt principalele favorite ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia). Turneul este dotat cu premii totale de 1.736.763 de dolari americani.

Principalele favorite, Arina Sabalenka şi Elena Rîbakina, s-au calificat, sâmbătă, în finala turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia). Rîbakina, favorita numărul doi, a trecut în semifinale de sportiva cehă Linda Noskova, scor 6-3, 6-2.

Sabalenka, principala favorită, a învins-o, tot în două seturi, pe Victoria Azarenka, scor 6-2, 6-4.

În întâlnirile directe dintre Sabalenka şi Rîbakina, Sabalenka conduce cu 5-2.

Elena Rybakina defeats Noskova in straight sets 6-3, 6-2 and books her spot into the final two. #BrisbaneTennis pic.twitter.com/5wGyD0NgJX

Flying into the final ✈️

Aryna Sabalenka și Elena Rybakina au reușit calificarea în finala turneului de la Brisbane. Competiția este una dintre cele mai importante competiții de pregătire pentru Australian Open.

Tenismena kazahă a trecut fără emoții în semifinale de Linda Noskova (40 WTA) în minimum de seturi, scor 6-3, 6-2. Cehoaica o eliminase în primul tur al turneului pe Sorana Cîrstea, însă parcursul ei s-a oprit în fața unei Rybakina de neoprit.

Sportiva de pe locul patru în ierarhia WTA nu a pierdut niciun set în drumul spre finală și a cedat doar 12 game-uri. În ultimul act o așteaptă însă Sabalenka, care este și ea într-o formă de invidiat.

Rybakina & Sabalenka will play in the Brisbane final.

Rematch of last year’s Australian Open final to start the year.

Aryna leads the head to head 5-2.

But they played 4 times last year & each of them won twice.

Neither of them has lost a set in 2024.

Who wins the title? pic.twitter.com/s4lyM0alrI

