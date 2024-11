International Tata Electronics investește în fabrica de iPhone din India







Compania indiană Tata Electronics, a cumpărat acțiuni de peste 50% pentru singura fabrică de iPhone din India, deţinută de producătorul taiwanez Pegatron. Astfel, se formează o nouă companie mixtă care întărește poziția Tata Electronics ca furnizor Apple.

Rolul Tata Electronics în fabrică

După noua decizie, Tata Electronics va deține 60% din acțiunile firmei și va coordona acțiunile zilnice ale companiei mixte, în timp ce Pegatron va păstra restul de 40% şi va oferi suport tehnic, conform acordurilor.

La momentul actual nu există încă informaţii financiare despre tranzacţie, Tata refuzând să comenteze, iar Pegatron și Apple nedeclarând nimic cert.

În umra tensiunilor dintre Beijing şi Washington, India devine o nouă variantă

În luna aprilie a acestui an, compania Pegatron, sprijinită de Apple, discuta și planifica în scopul vinderii singurei fabrici de iPhone din India către Tata, arătând o nouă retragere a firmei taiwaneze din parteneriatul său cu Apple.

Din cauza tensiunilor geopolitice dintre Beijing şi Washington, Apple încearcă să își diversifice lanțul de aprovizionare, căutând firme din diferite țări. Atfel, Apple reușește să nu mai depindă atât de mult de China, având variante în cazul unei situații nefavorabile.

Importanța Tata Electronics pentru Apple

Preluarea fabricii Pegatron din Chennai, va însemna pentru Tata sprijinirea planurilor de producţie pentru iPhone. Compania Tata Electronics este una dintre cele mai importante conglomerate din India, iar aceasta a reușit să accelereze procesul de extindere în sectorul producţiei de iPhone. Astfel, singura rivală a comapniei pentru India este Foxconn, singurul alt producător contractant de iPhone.

În prezent, Tata Electronics are deja o fabrică de asamblare în statul sudic Karnataka, fabrică preluată anul trecut de la firma taiwaneză Wistron. De asemenea, are deja în plan construirea unei alte fabrici care are o unitate de producţie pentru componente de iPhone, în Hosur, Tamil Nadu. Cea din urmă a fost implicată într-un incendiu, la începutul toamnei, în septembrie.

Conform estimărilor analiștilor, India va avea o creștere mare în cadrul livrărilor de iPhone, de la 12-14% în anul anterior, la 20-25% în acest an. Astfel, Tata-Pegatron va fi a treia fabrică de iPhone a Tata în India, având aproximativ 10.000 de angajați și producând 5 milioane de iPhone-uri anual, conform News.ro