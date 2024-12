Două femei, o prietenie de 76 de ani și tradiția felicitărilor de Crăciun

O prietenie de-o viață a legat două femei din Londra și Germania, care, deși separate de distanță și timp, au reușit să păstreze o legătură specială prin corespondență. De mai bine de 70 de ani, Sylvia Perkins și Lisa Kull își trimit felicitări de Crăciun, o tradiție care a început în perioada postbelică, când se aflau la școli diferite, dar implicate într-un schimb școlar. Această prietenie, continuată de-a lungul decadelor, este un simbol al legăturilor durabile și al valorii comunicării umane.

O prietenie de-o viață între două femei din colțuri diferite ale lumii

Sylvia Perkins, o femeie de 88 de ani din Londra, primește în fiecare an o felicitare de Crăciun de la prietena sa, corespondență din Germania, Lisa Kull.

Cele două au început în 1948, atunci când Sylvia era elevă la o școală de fete și participa la un schimb școlar organizat după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Deși schimbul s-a încheiat, Perkins a continuat să-i scrie Lisei, iar aceasta, în prezent în vârstă de 89 de ani, i-a răspuns constant, consolidând o prietenie care durează de 76 de ani.

Amintiri din copilărie și tradiția felicitărilor de Crăciun

Sylvia își amintește de momentul în care a început corespondența cu Lisa: „Am avut această lecție de engleză în care ni s-a dat o adresă și am scris aceste scrisori, iar școala le-a trimis,” a povestit ea.

După aceea, mama Sylviei a încurajat-o să continue schimbul de scrisori, iar una dintre amintirile dragi este momentul în care mama sa a cumpărat o eşarfă pentru Lisa, pe care a trimis-o prin poştă.

Deși nu s-au întâlnit niciodată personal și nu au vorbit niciodată la telefon, cele două au menținut tradiția de a-și trimite felicitări de Crăciun.

Mesaje de Crăciun și legătura continuă între cele două femei

În felicitarea primită în acest an, Lisa a scris: „Dragă Sylvia, încă un an s-a încheiat și suntem cu un an mai în vârstă, 88 și, respectiv, 89 de ani.

” Cele două nu au discutat niciodată despre război, iar Perkins menționează: „Nu am vorbit despre război. Soțul ei, Willie, cred că a fost luat prizonier de război de către ruși.” Deși distanța le-a despărțit fizic, acele câteva cuvinte de Crăciun sunt un simbol al unei prietenii care a rezistat testului timpului, potrivit PA Media/dpa