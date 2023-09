Aryna Sabalenka, criză de nervi la US Open. Gest nesăbuit la vestiar. Video

Aryna Sabalenka, criză de nervi la US Open. Gest nesăbuit la vestiar. Jucătoarea de tenis este ocupanta locului 1 WTA, statut pe care și l-a asigurat, odată cu eliminarea suferită de Iga Swiatek la US Open 2023. Dar asta nu a mulțumit-o deoarece îşi dorea a pierdut finala în faţa jucătoarei Coco Gauff.

Sportiva din Belarus, care a devenit noul lider mondial, a cedat nervos la vestiare. Mai exact, Sabalenka și-a scos o rachetă din geantă și a făcut-o praf, după care a dus-o la coșul de gunoi. Momentul a fost surprins de camerele de la vestiare și ulterior a ajuns pe rețelele sociale.

Acest lucru a declanșat o întreagă polemică, în condițiile în care mulți oameni din tenis consideră că filmarea trebuia să rămână privată.

Mulți specialiști, dar și simpli suporteri s-au situat de partea sportivei din Belarus, căreia i-au înțeles criza de nervi. Din păcate pentru ea, imaginile de mai jos au apărut pe rețelele de socializare și fac înconjurul lumii,

When you comeback to the locker room after losing a Grand Slam final.

I low key love this: pic.twitter.com/G3mo9zcmG9

— José Morgado (@josemorgado) September 10, 2023