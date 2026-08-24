O înmormântare presupune o serie de cheltuieli care se adună într-un timp foarte scurt, iar familia trebuie să ia numeroase decizii într-un moment dificil. Pe lângă serviciile funerare propriu-zise, trebuie luate în calcul costul sicriului, transportul, pregătirea persoanei în cauză, florile, locul de veci, taxele cimitirului, precum și cheltuielile pentru pomenire. În funcție de variantele alese și de numărul persoanelor care participă la masa de după înmormântare, suma finală poate ajunge la peste 20.000 de lei. Astfel, ajutorul de deces acoperă doar o parte din bugetul pus la bătaie de familiile care optează pentru „serviciile de lux” oferite de firmele de pompe funebre.

Prețul sicriului diferă în funcție de material, model, finisaje și accesoriile incluse. Pentru variantele mai simple, prețurile pot porni de la aproximativ 800 de lei, în timp ce modelele mai elaborate pot ajunge la câteva mii de lei.

Un sicriu din brad poate costa în jur de 800-1.200 de lei, în timp ce variantele din plop sau fag pot ajunge la aproximativ 1.200-2.200 de lei. Pentru un sicriu din stejar, prețurile pot urca spre 2.500-4.500 de lei, iar modelele premium, realizate din materiale precum mahonul sau nucul, pot ajunge la aproximativ 6.500 de lei.

În cazul unei repatrieri, familia poate avea nevoie de un sicriu special, prevăzut cu zinc, iar costul acestuia poate ajunge la aproximativ 1.800-3.000 de lei.

Serviciile funerare pot include preluarea persoanei decedate, transportul, toaletarea, îmbrăcarea și îmbălsămarea, însă nu toate firmele includ aceste servicii în același pachet.

Pentru un pachet de îmbălsămare și pregătire, costul poate ajunge la aproximativ 2.000 de lei, în funcție de serviciile incluse. Unele firme oferă pachete complete, în care sunt reunite mai multe operațiuni, în timp ce altele facturează separat fiecare serviciu.

Din acest motiv, familia trebuie să verifice cu atenție ce cuprinde pachetul ales, deoarece un preț aparent mai mic poate crește după adăugarea serviciilor care nu sunt incluse inițial.

Pentru o înmormântare simplă există pachete funerare care pornesc de la aproximativ 2.500 de lei, însă un pachet mai complex poate ajunge la 4.000-5.500 de lei sau chiar mai mult.

În funcție de firmă, pachetul poate include sicriul, crucea, transportul, anumite produse ritualice, pregătirea persoanei decedate și sprijinul pentru documentele necesare. Diferențele de preț sunt influențate în special de tipul sicriului și de numărul serviciilor incluse.

În București și Ilfov, de exemplu, există pachete care depășesc 5.000 de lei, iar pentru variantele cu servicii suplimentare costurile cresc.

Transportul este o altă cheltuială care trebuie calculată separat atunci când nu este inclusă în pachetul funerar. Pentru deplasările locale, costul poate ajunge la aproximativ 600-900 de lei, în timp ce transportul între județe poate costa între 1.200 și 2.500 de lei, în funcție de distanță.

Situația este diferită atunci când persoana a decedat în străinătate, deoarece repatrierea presupune transport internațional și o serie de documente și proceduri suplimentare. În aceste cazuri, costurile pot ajunge la câteva mii de euro.

Și florile pot reprezenta o cheltuială importantă, mai ales atunci când familia sau apropiații cumpără mai multe coroane.

O coroană funerară simplă poate costa câteva sute de lei, în timp ce modelele mai bogate, realizate din mai multe tipuri de flori, pot ajunge la 600-900 de lei sau chiar mai mult.

Astfel, dacă la o înmormântare sunt cumpărate cinci coroane cu un preț mediu de 350 de lei, familia sau apropiații pot ajunge să cheltuiască aproximativ 1.750 de lei numai pentru acestea. În cazul unor modele mai scumpe, suma poate trece de 4.000 de lei.

Produsele tradiționale pentru pomenire au și ele prețuri diferite, în funcție de cantitate și de furnizor. Un kilogram de colivă poate costa aproximativ 50-120 de lei, în timp ce un colac de aproximativ un kilogram poate ajunge la 30-35 de lei.

La acestea se adaugă vinul, lumânările, cănile sau paharele, prosoapele și celelalte produse oferite la pomenire. Unele firme pun la dispoziție pachete complete, astfel încât familia să nu fie nevoită să cumpere fiecare produs separat.

O porție de mâncare pentru pomană poate costa între 40 și 100 de lei

Masa de pomenire poate deveni una dintre cele mai mari cheltuieli, mai ales atunci când participă câteva zeci de persoane. Prețul unei porții depinde de meniul ales, de numărul de feluri de mâncare și de produsele incluse.

Pentru variantele mai simple, un meniu poate porni de la aproximativ 40 de lei pentru o persoană. Pentru meniurile mai consistente, prețul poate ajunge la 70-80 de lei, iar în cazul unor restaurante sau al unor variante mai elaborate poate ajunge la 90-100 de lei pentru fiecare invitat.

Într-un meniu complet pot fi incluse felul principal, garnitura, salata, desertul, pâinea, băutura, coliva și lumânarea, însă conținutul diferă de la un furnizor la altul.

Numărul celor prezenți are un impact direct asupra bugetului. Pentru 30 de persoane, un meniu de 40 de lei ajunge la 1.200 de lei, în timp ce un meniu de 80 de lei presupune o cheltuială de 2.400 de lei.

Dacă prețul unei porții este de 90 de lei, familia va plăti 2.700 de lei pentru 30 de persoane, iar la un tarif de 100 de lei pentru fiecare invitat, suma ajunge la 3.000 de lei.

În cazul unei mese pentru 50 de persoane, costul poate varia de la aproximativ 2.000 de lei pentru un meniu de 40 de lei până la 5.000 de lei pentru un meniu de 100 de lei.

Nu toate familiile aleg să organizeze masa de pomenire într-un restaurant. O variantă este comandarea unor pachete individuale, care pot fi împărțite participanților după slujbă sau oferite persoanelor care nu pot ajunge la masă.

Astfel de pachete pot costa aproximativ 80 de lei și pot conține, în funcție de meniu, sarmale, mămăligă, pilaf, produse de post, zacuscă, desert, fructe, băutură, colivă, pâine și lumânare. Pentru meniurile care includ pește, prețul poate ajunge la aproximativ 90 de lei.

Există și variante mai simple, iar alegerea depinde atât de bugetul familiei, cât și de numărul persoanelor pentru care sunt pregătite pachetele.

Familiile care trec printr-un astfel de moment pot beneficia de ajutorul de deces acordat de stat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Începând cu 30 martie 2026, ajutorul de deces este de 9.192 de lei pentru decesul unui asigurat sau pensionar, în timp ce pentru decesul unui membru de familie neasigurat suma este de 4.596 de lei.

Banii pot reprezenta un sprijin important pentru familie, însă suma poate fi consumată rapid atunci când sunt adunate toate cheltuielile pentru înmormântare.

În cazul unui deces produs în străinătate, familia trebuie să suporte și costurile repatrierii. Prețul depinde de țara în care a avut loc decesul, distanță și procedurile necesare pentru transport.

Pentru repatrierea dintr-o țară europeană, costurile pot ajunge la aproximativ 10.000 de euro, în timp ce pentru transportul din afara Europei suma poate depăși 14.000 de euro.