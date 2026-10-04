Peste 150 de milioane de brazilieni sunt așteptați astăzi, 4 octombrie, la urne, pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. Scrutinul îi aduce față în față pe actualul președinte, Luiz Inácio Lula da Silva, și pe senatorul Flávio Bolsonaro, fiul fostului lider brazilian Jair Bolsonaro, într-o competiție electorală marcată de polarizare politică.

Lula, reprezentant al stângii, încearcă să obțină un al patrulea mandat prezidențial, neconsecutiv, în timp ce Flávio Bolsonaro candidează din partea dreptei, susținut de mișcarea politică a tatălui său, fostul președinte Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru implicarea într-un complot de lovitură de stat.

Alegerile sunt urmărite și la nivel internațional, având în vedere posibilele implicații asupra relațiilor Braziliei cu Statele Unite și cu partenerii săi comerciali.

Ultimele cercetări sociologice publicate înaintea scrutinului arată diferențe între estimările institutelor, iar unele scenarii pentru un eventual tur al doilea indică o confruntare strânsă între cei doi candidați.

Un sondaj CNT/MDA, publicat pe 3 octombrie, îl credita pe Lula cu 43,1% din intențiile de vot, în timp ce Flávio Bolsonaro era cotat cu 38%. Cercetarea a indicat și o competiție apropiată într-o eventuală confruntare finală.

Alte sondaje publicate la sfârșitul lunii septembrie au prezentat rezultate diferite pentru un posibil tur al doilea. Cercetările au fost realizate prin metodologii și pe eșantioane diferite, astfel că procentele trebuie analizate în funcție de institutul care le-a efectuat și de perioada în care au fost colectate datele.

Dacă niciun candidat nu obține peste 50% din voturile valabil exprimate în primul tur, primii doi clasați se vor califica în turul al doilea, programat pentru 25 octombrie.

Printre principalele teme ale campaniei s-au numărat situația economică, costul vieții, criminalitatea și măsurile de securitate publică.

Lula și-a concentrat o parte a mesajelor electorale asupra programelor sociale, protejării mediului și rezultatelor economice ale administrației sale. Flávio Bolsonaro a promovat continuarea direcției conservatoare asociate cu tatăl său și măsuri mai stricte împotriva criminalității.

Scrutinul are loc într-o perioadă de diviziuni politice profunde, iar rezultatul va influența direcția politicii interne și externe a Braziliei în următorii ani.

Brazilienii votează pe 4 octombrie, iar turul al doilea este programat pe 25 octombrie

Primul tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia are loc pe 4 octombrie, între orele 8:00 și 17:00, ora locală din Brasilia.

În cazul în care niciun candidat nu obține majoritatea absolută a voturilor valabil exprimate, turul al doilea se va desfășura pe 25 octombrie, între primii doi candidați clasați în primul tur.