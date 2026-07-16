Ajutorul de înmormântare a fost majorat în 2026, odată cu creșterea salariului minim brut pe economie la 4.050 de lei, stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 2/2026. Noile sume sunt deja în vigoare și se acordă persoanelor care suportă cheltuielile ocazionate de decesul unui asigurat, pensionar sau al unui membru de familie, în condițiile prevăzute de lege.

În acest an, ajutorul de deces este de:

-9.192 de lei, în cazul decesului unui asigurat, pensionar sau al unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului; -4.596 de lei, în cazul decesului unui membru de familie al acestora, dacă acesta nu era asigurat sau pensionar.

Valoarea ajutorului este egală cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane care dovedește că a suportat cheltuielile de înmormântare, potrivit informațiilor de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Solicitantul poate fi:

soțul sau soția supraviețuitoare; unul dintre copii; unul dintre părinți; orice altă persoană fizică; o persoană juridică, dacă aceasta a suportat cheltuielile și îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

În cazul decesului unui membru de familie neasigurat, ajutorul se acordă asiguratului, pensionarului sau persoanei aflate în concediu pentru creșterea copilului.

Ajutorul poate fi solicitat în cazul decesului:

-unui asigurat în sistemul public de pensii; -unui pensionar; -unei persoane care a avut calitatea de asigurat în ultimele șase luni înainte de deces; -unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului, dacă anterior era asigurată; -unui membru de familie neasigurat al unei persoane asigurate sau pensionare.

În categoria membrilor de familie intră, potrivit legii, soțul sau soția, copiii aflați în întreținere în condițiile prevăzute de lege, precum și părinții, socrii și bunicii oricăruia dintre soți.

Casa teritorială de pensii achită ajutorul de deces în maximum trei zile lucrătoare de la depunerea cererii și a documentelor necesare.

Solicitarea poate fi făcută în termenul general de prescripție de trei ani de la data emiterii certificatului de deces.

Pentru acordarea ajutorului de deces, solicitantul trebuie să depună, în principal:

-cererea de acordare a ajutorului; -certificatul de deces, în original și copie; -actul de identitate al solicitantului; -documentele care dovedesc gradul de rudenie, atunci când este cazul; -dovada că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare.

În funcție de situația concretă, casa teritorială de pensii poate solicita și alte documente, precum dovada calității de asigurat, adeverințe privind continuarea studiilor, acte medicale sau procuri, după caz.

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la casa teritorială de pensii competentă.

În cazul decesului unui asigurat sau pensionar, plata este efectuată de casa de pensii în raza căreia persoana decedată avea domiciliul. Dacă este vorba despre decesul unui membru de familie neasigurat, cererea se depune la casa de pensii de care aparține persoana asigurată sau pensionarul care solicită ajutorul.