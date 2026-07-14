Ajutorul de deces acordat de stat a fost majorat începând cu 30 martie 2026. Astfel, persoanele care suportă cheltuielile de înmormântare pot primi până la 9.192 de lei, însă acordarea banilor este condiționată de îndeplinirea criteriilor prevăzute de lege și de depunerea documentelor necesare, potrivit CNPP.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), ajutorul de deces se acordă în cazul decesului unui asigurat în sistemul public de pensii, al unui pensionar, al unei persoane care, în ultimele șase luni înainte de deces, a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, precum și al unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului, dacă înainte de intrarea în concediu era asigurată obligatoriu. Începând cu 30 martie 2026, valoarea ajutorului este de 9.192 de lei în cazul decesului unui asigurat sau pensionar și de 4.596 de lei în cazul decesului unui membru de familie al unui asigurat sau pensionar.

Ajutorul este acordat persoanei care dovedește că a suportat cheltuielile de înmormântare. Beneficiarul poate fi soțul supraviețuitor, unul dintre copii, un părinte sau orice altă persoană ori instituție care poate demonstra, prin documente, că a achitat costurile.

Suma este plătită integral din bugetul asigurărilor sociale de stat și, în mod obișnuit, este virată în cel mult trei zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet.

Pentru obținerea ajutorului de deces este necesară depunerea unui dosar care cuprinde, în principal:

cererea pentru acordarea ajutorului;

certificatul de deces, în original și copie;

actul de identitate al solicitantului;

documente care atestă calitatea persoanei decedate (pensionar sau asigurat, după caz);

documente care dovedesc suportarea cheltuielilor de înmormântare (facturi, chitanțe sau alte acte justificative);

documente care atestă gradul de rudenie, atunci când este cazul.

Cererea poate fi depusă în termenul general de prescripție de trei ani, calculați de la data emiterii certificatului de deces.

Dacă persoana în cauză este membru de familie neasigurat al unui asigurat sau pensionar, poate fi acordat ajutorul de deces. În această categorie intră, printre alții, soțul sau soția, copiii și părinții, în condițiile prevăzute de lege.

În plus, persoanele neasigurate pot beneficia de un ajutor social pentru înmormântare acordat de primărie, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, dacă persoana decedată sau familia acesteia era beneficiară de ajutor social.

Deși ajutorul de deces a crescut semnificativ în ultimii ani, organizarea unei înmormântări implică numeroase cheltuieli, iar în multe cazuri familia este nevoită să suporte diferența din propriul buget.

Printre costurile care pot apărea se numără:

depunerea sicriului la capelă, unde tarifele sunt calculate pe noapte. În general, sunt necesare cel puțin două nopți, iar costurile pornesc de la aproximativ 500-700 de lei;

slujba religioasă, care costă în jur de 150 de lei, la care se adaugă suma oferită dascălului;

pachetul pentru masa de pomenire, care poate începe de la 45 de lei de persoană pentru un meniu cu două feluri, desert și cafea, însă în multe restaurante prețul poate fi chiar dublu;

tămâierea mormântului timp de 40 de zile, serviciu care figurează în oferta Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane la 192,92 lei, fără taxe.

Multe firme de pompe funebre oferă servicii complete și îi sprijină pe aparținători inclusiv în rezolvarea formalităților administrative, existând și posibilitatea repatrierii persoanelor decedate din străinătate.

Costurile repatrierii diferă în funcție de țara din care este adus trupul neînsuflețit.

Pentru statele europene, tarifele pot ajunge până la 10.000 de euro, în timp ce repatrierea din America poate depăși 14.000 de euro, în funcție de distanță și de formalitățile necesare.

Pe lângă cheltuielile legate de ceremonia funerară, și achiziționarea unui loc de veci poate presupune sume importante. Potrivit anunțurilor publicate pe platformele de vânzări online, un loc de veci în Cimitirul Bellu este scos la vânzare cu aproximativ 12.500 de euro;

De asemenea, un loc de veci în Cimitirul Militari se vinde cu 20.951,78 lei, în timp ce cavou de familie din Cimitirul Reînvierea este listat la 81.188,16 lei.

În ultimii zece ani, valoarea ajutorului de deces a crescut constant. Dacă în 2015 suma acordată era de 2.415 lei, în 2026 aceasta a ajuns la 9.192 de lei pentru decesul unui asigurat sau pensionar.

Chiar și în aceste condiții, costurile unei înmormântări complete pot depăși valoarea sprijinului oferit de stat, mai ales atunci când sunt incluse serviciile funerare complete, masa de pomenire, locul de veci sau repatrierea din străinătate.